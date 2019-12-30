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Общество

Нижегородский водоканал во время праздников переходит на усиленный график работы

30 декабря 2019 17:07  [68] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал во время праздников переходит на усиленный график работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Режим повышенной готовности коснется водопроводных и канализационных участков, аварийных бригад и лабораторий, сотрудников водопроводных станций, а также центральной диспетчерской службы. Режим повышенной готовности продлится до 9 января 2020 года.

"В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал сделает все возможное для скорейшего устранения неисправности и восстановления водоснабжения", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на время праздников Нижегородский водоканал не будет проводить плановые работы, в ходе которых требуется отключение водоснабжения.

Для приема заявок в выходные, как и в будние дни, круглосуточно будет работать горячая линия Нижегородского водоканала. При возникновении неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения необходимо обратиться по многоканальному телефону 246-99-99.

Абонентские центры АО "Нижегородский водоканал" по адресам: ул. Керченская, 15а и ул. Политбойцов, 21а начнут работать с 9 января 2020 года.

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