Тарифы на передачу электроэнергии в 2020 году останутся без изменений Экономика

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в 2020 году по отношению к 2019 году останутся без изменений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Региональная служба по тарифам обеспечила сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги.

"Данное решение позволит промышленным потребителям, предприятиям малого и среднего бизнеса сэкономить на платежах за электрическую энергию. Решение о "заморозке" тарифов на передачу электрической энергии в Нижегородской области принято впервые", - отметил Глеб Никитин.

В РСТ также отметили, что при принятии тарифного решения обеспечено сохранение надлежащего качества оказываемых услуг.

Напомним, по поручению Глеба Никитина рост платы граждан с 1 июля 2020 года не превысит уровень инфляции и составит 3,5—3,8%. Плата за вывоз ТКО в 2020 году будет ниже от 4% до 21,6% по отношению к уровню 2019 года.

Кроме того, будут снижены тарифы на услуги АО "Теплоэнерго". С 1 июля 2020 года плата за тепло опустится на 3,2%. Правлением РСТ Нижегородской области также принято решение о переводе с 2020 года АО "Нижегородский водоканал" (НВК) на одноставочный тариф. При этом в целях недопущения негативных последствий для потребителей определен переходный период — не более 5 лет. При этом ставка за мощность для населения равна 0, а для остальных потребителей снижена на 44%. Данное решение направлено на обеспечение баланса интересов бизнеса и граждан.