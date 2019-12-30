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Общество

Регоператор просит жителей Нижегородской области и коммунальщиков не блокировать подъезд к местам сбора отходов

30 декабря 2019 17:16  [78] Общество

Региональный оператор просит жителей Нижегородской области и коммунальщиков не блокировать подъезд к местам сбора отходов во время праздничных выходных. Об этом сообщили в ООО "Нижэкология-НН" (региональный оператор зоны деятельности №1 (обслуживает Дзержинск, Володарский район, Нижний Новгород, кроме Сормовского района).

Регоператор просит жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района не парковать личный автотранспорт в непосредственной близости к контейнерным площадкам и не перекрывать таким образом доступ мусоровозам. Также регоператор обращается к жилищным организациям и городским коммунальным службам с просьбой обеспечить своевременную очистку подъездов к контейнерным площадкам.

"Для оперативного устранения возможных локальных мест переполнения нами отработана система быстрого реагирования. Маршруты в новогодние праздники пересмотрены таким образом, чтобы у мусоровоза была возможность вернуться и дозабрать отходы из оказавшихся труднодоступными мест позже обычного времени. Однако, просим не допускать подобных ситуаций, чтобы не срывать общий график вывоза отходов и не создавать стихийные свалки на контейнерных площадках", - подчеркнул исполнительный директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин.

Сообщить о трудностях вывоза мусора в новогодние праздники жители Дзержинска, Володарского района и Нижнего Новгорода (кроме Сормовского района), могут по телефону "горячей линии" регионального оператора: (831) 265-3000 (многоканальный). В праздничные дни call-центр продолжит свою работу в обычном режиме.

Также обращение можно оставить на официальном сайте регионального оператора - www.nizhecologia-nn.ru - или отправить по почте priem@nizhecologia-nn.ru.

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