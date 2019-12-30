Новый год вовлекает нас в сказочную круговерть и дарит светлые чувства, - Наталья Назарова

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Назарова поздравляет жителей Нижегородской области с Новым 2020 годом и Рождеством. Текст поздравления распространила пресс-служба депутата.
"Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с самыми любимыми и желанными праздниками россиян – Новым годом и Рождеством!
В эти дни мы с радостью погружаемся в приятные праздничные хлопоты. Новый год вовлекает нас в сказочную круговерть и дарит светлые чувства, знакомые с детства, – запах мандаринов, наряженную елку, подарки и, конечно же, поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Это время теплых встреч с родными и близкими, время, когда мы все вместе подводим итоги и строим планы на будущее.
2019 год был насыщенным на события. Вместе с вами мы решили множество вопросов, но перед нами стоят новые задачи. Искренне верю, что все планы воплотятся в жизнь, что наши общие усилия принесут достойные результаты, стабильность, уверенность, благополучие и достаток, а все перемены будут только к лучшему. Я уверена, что наша слаженная работа станет залогом успешного развития Нижегородской области, преодоления трудностей, новых побед и успехов.
Пусть наступающий год будет наполнен интересными событиями и радостными моментами, правильными решениями и приятными встречами, а грядущее Рождество, один из главных праздников православного мира, подарит мудрость и терпение, откроет сердца для любви и милосердия.
Счастья, здоровья, мира и добра в 2020 году!"
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