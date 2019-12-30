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Фоторепортажи

Ёлка на воде

30 декабря 2019 19:11  [67]

Новый год отпраздновали в бассейне нижегородского детского сада. Все как полагается: ёлка, гирлянды, Дед Мороз и подарки. Только хоровод вокруг новогоднего дерева водили в воде.

Необычный праздник для детей с особенностями развития проводит инструктор Галина Шамина. Она почти детять лет назад создала группу для малышей с синдромом Дауна. "Здесь прекрасные условия для дочки. Она уже плавает. А Галина Евгеньевна - инструктор от Бога. Она не делеает разницы между обычными и особенными детьми", - рассказывает мама Веры Елена Захарова. Она несколько раз в неделю возит свою дочь из Богородского района в Нижний Новгород.

Родители называют эту группу чудом: найти место для развития особенных детей в городе - задача непростая. А ёлку в бассейне они называют волшебством, которго ждут все дети.

Фотографии Анастасии Макарычевой.

Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде
Ёлка на воде

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