Ёлка на воде

Новый год отпраздновали в бассейне нижегородского детского сада. Все как полагается: ёлка, гирлянды, Дед Мороз и подарки. Только хоровод вокруг новогоднего дерева водили в воде.

Необычный праздник для детей с особенностями развития проводит инструктор Галина Шамина. Она почти детять лет назад создала группу для малышей с синдромом Дауна. "Здесь прекрасные условия для дочки. Она уже плавает. А Галина Евгеньевна - инструктор от Бога. Она не делеает разницы между обычными и особенными детьми", - рассказывает мама Веры Елена Захарова. Она несколько раз в неделю возит свою дочь из Богородского района в Нижний Новгород.

Родители называют эту группу чудом: найти место для развития особенных детей в городе - задача непростая. А ёлку в бассейне они называют волшебством, которго ждут все дети.

Фотографии Анастасии Макарычевой.