Новости партнеров

Оценка квартиры для ипотеки

31 декабря 2019 08:32  [53]

При составлении договора об ипотечном кредитовании банки руководствуются нормами Федерального закона №102, согласно которому оценка квартиры для ипотеки является одним из обязательных этапов. Подготовленный независимым экспертом отчет будет использоваться сотрудниками финансового учреждения для определения размера кредита, процентной ставки и срока выдачи займа. Компания «СитиПроф» занимается проведением оценки уже более 5 лет и готова подготовить отчет в короткие сроки.

Этапы выполнения оценки

Для расчета рыночной стоимости недвижимого объекта специалисты анализируют ряд параметров, которые фиксируются во время выезда:

  • состояние квартиры – планировка, наличие балкона, инженерных коммуникаций, площадь комнат, ремонт;
  • жилое здание – этажность, год постройки, придомовая территория;
  • месторасположение, удаленность от объектов инфраструктуры, экологические показатели;
  • цены на аналогичные квартиры.

После осмотра жилья каждая комната фотографируется, а данные прикладываются к отчету. Они смогут дополнительно подтвердить объективность и обоснованность дальнейших расчетов. Окончательная стоимость будет рассчитана с учетом повышающих и понижающих коэффициентов. На оформление документа понадобится до 3 рабочих дней, однако эксперты могут подготовить отчет в срочном порядке.

Преимущества компании «СитиПроф»

Банки устанавливают различные требования относительно правильности оформления документов, которые обязательно учитываются специалистами при подготовке отчета. Среди всех преимуществ обращения в «СитиПроф» стоит выделить:

  • компания сотрудничает с крупнейшими банками РФ и знает все требования при приемке документов;
  • профессионализм специалистов – в компании работает 14 квалифицированных экспертов с хорошей подготовкой и многолетним опытом;
  • высокая скорость выполнения работ;
  • эксперт будет сопровождать клиента на всех этапах сотрудничества – от сбора пакета документов до принятия отчета банком;
  • оплата принимается любым способом – наличными, картой, банковским переводом;
  • в целях экономии времени получить готовый отчет можно по электронной почте или приехать за ним в офис.

Каждый этап оформления документов и выполнения расчетов тщательно проверяется, что позволяет исключить вероятность возникновения ошибок. Оценка квартиры для ипотеки Сбербанка или другого банка соответствует стандартам финансового учреждения, поэтому отчеты обычно принимаются с первого раза.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph