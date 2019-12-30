Оценка квартиры для ипотеки

При составлении договора об ипотечном кредитовании банки руководствуются нормами Федерального закона №102, согласно которому оценка квартиры для ипотеки является одним из обязательных этапов. Подготовленный независимым экспертом отчет будет использоваться сотрудниками финансового учреждения для определения размера кредита, процентной ставки и срока выдачи займа. Компания «СитиПроф» занимается проведением оценки уже более 5 лет и готова подготовить отчет в короткие сроки.

Этапы выполнения оценки

Для расчета рыночной стоимости недвижимого объекта специалисты анализируют ряд параметров, которые фиксируются во время выезда:

состояние квартиры – планировка, наличие балкона, инженерных коммуникаций, площадь комнат, ремонт;

жилое здание – этажность, год постройки, придомовая территория;

месторасположение, удаленность от объектов инфраструктуры, экологические показатели;

цены на аналогичные квартиры.

После осмотра жилья каждая комната фотографируется, а данные прикладываются к отчету. Они смогут дополнительно подтвердить объективность и обоснованность дальнейших расчетов. Окончательная стоимость будет рассчитана с учетом повышающих и понижающих коэффициентов. На оформление документа понадобится до 3 рабочих дней, однако эксперты могут подготовить отчет в срочном порядке.

Преимущества компании «СитиПроф»

Банки устанавливают различные требования относительно правильности оформления документов, которые обязательно учитываются специалистами при подготовке отчета. Среди всех преимуществ обращения в «СитиПроф» стоит выделить:

компания сотрудничает с крупнейшими банками РФ и знает все требования при приемке документов;

профессионализм специалистов – в компании работает 14 квалифицированных экспертов с хорошей подготовкой и многолетним опытом;

высокая скорость выполнения работ;

эксперт будет сопровождать клиента на всех этапах сотрудничества – от сбора пакета документов до принятия отчета банком;

оплата принимается любым способом – наличными, картой, банковским переводом;

в целях экономии времени получить готовый отчет можно по электронной почте или приехать за ним в офис.

Каждый этап оформления документов и выполнения расчетов тщательно проверяется, что позволяет исключить вероятность возникновения ошибок. Оценка квартиры для ипотеки Сбербанка или другого банка соответствует стандартам финансового учреждения, поэтому отчеты обычно принимаются с первого раза.

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