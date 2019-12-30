Сопровождение в приемке квартир с чистовой и черновой отделкой

Компания «СитиПроф» оказывает сопроводительные услуги в процессе приемки квартир от застройщика, а также после проведения ремонтных работ. Такое профессиональное сопровождение необходимо, чтобы обнаружить все имеющиеся недочеты до подписания акта приема-передачи и потребовать их устранение от застройщиков или подрядчиков. Если упустить момент, придется решать все проблемы самостоятельно и за свой счет.
Нашей компанией выполняется приемка квартиры с чистовой отделкой, черновой и по итогам проведения ремонта. Также возможна повторная приемка жилья для определения того, были ли устранены выявленные в ходе первичной проверки недочеты.
Эксперты «СитиПроф» имеют все необходимые разрешения на проведение данного вида работ и большой опыт в этом сфере. Приемка объекта будет выполнена в любое удобное для клиента время, а все ее результаты зафиксированы документально. Мы обращаем внимание на мельчайшие детали, чтобы вы получили в свое распоряжение качественную и безопасную квартиру.
Приемка квартир с чистовым ремонтом, начинается с визуального осмотра объекта (должен быть вывезен строительный мусор, выполнена уборка помещения, отсутствовать явные и видимые дефекты в виде трещин или вздувшегося ламината). А также включает в себя комплексную проверку:
Если приемка квартиры с черновой отделкой от застройщика выявила недочеты, то проводится их фотофиксация и составление соответствующего документа. С ним заказчик может обратиться к застройщику или подрядчику для устранения дефектов или компенсации стоимости дополнительного ремонта, он принимается судом в качестве доказательства, если дело дойдет до судебного процесса.
Профессиональная приемка квартир от компании «СитиПроф» – все для вашего комфорта и экономии.
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