Виды экранов на батарею

Экран на батарею – эстетическое оформление помещения.

Несмотря на то, что сегодня производители предлагают огромное разнообразие приборов отопления, во многих жилых помещениях используются привычные радиаторы, не отличающиеся эстетичным внешним видом. Это связано с тем, данный вид батарей прекрасно выполняет свои функции. Улучшить эстетичность отопительных приборов можно, если установить экран на батарею.

Помимо эстетической нагрузки экраны для радиаторов позволяют снизить риски получения микротравм. Это особенно актуально для семей, в которых имеются дети. Кроме того, благодаря использованию таких изделий удается создать естественный барьер для воздушных порогов и равномерно распределять обогретый воздуха по помещению.

Для изготовления экранов для радиаторов могут использоваться различные материалы, что позволяет внедрять оригинальные дизайнерские решения, подходящие под любой стиль интерьера. Металлические экраны на радиаторы чаще всего окрашивают в белый цвет. Это дает хорошую сочетаемость с любыми стилевыми направлениями. Более долговечными являются конструкции из нержавеющей стали. Как правило, они используются для маскировки чугунных радиаторов. Данный вид изделий отличается хорошей теплоотдачей и теплопроводностью. Кроме того, такие батареи могут использоваться длительное время без потери эстетических качеств.

Экологически чистыми и безопасными являются экраны для радиаторов из дерева. Они подходят для классических интерьеров и часто становятся украшением и акцентом на стилевой направленности. Но при этом следует помнить о том, что при использовании для изготовления некачественного древесины изделия могут потерять свою форму.

Оригинально смотрятся стеклянные экраны для батарей. В этом случае стекло может сочетаться с прочими декоративными материалами. Но такие изделия относятся к элитным и имеют большую стоимость. Очень часто стеклянная поверхность украшается рисунками или узорами. Для производства данного вида панелей используется толстое закаленное стекло с хорошими прочностными показателями. Хорошими эксплуатационными и эстетическими качествами отличается акриловое стекло, экраны из которого производятся в большом разнообразии цветового оформления.

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