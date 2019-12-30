"Пусть наступающий 2020-й станет для Нижегородской области и нижегородцев годом новых возможностей и побед", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с наступающим Новым годом.

"Новый год – самый любимый и всеми ожидаемый волшебный праздник с приятной суетой в доме, нарядными елками и яркими украшениями, Дедом Морозом и Снегурочкой, фейерверками и весельем, долгожданными каникулами и подарками.

Уходящий, 2019-й год, каждому из нас запомнился чем-то своим, особенным: значимыми и яркими событиями, маленькими и большими победами, важными и ответственными решениями.

Пусть наступающий 2020-й станет для Нижегородской области и нижегородцев годом новых возможностей и побед, позитивных перемен и успешных дел. А Рождество, один из главных праздников православного мира, укрепит веру в добро и милосердие, подарит мудрость и взаимопонимание, откроет сердца для любви", - отмечается в поздравлении.