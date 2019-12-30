Учёные ННГУ им.Лобачевского рассказали о важности крыс и мышей в исследованиях Общество

Фото: с сайта zhivotnue.ru

Учёные ННГУ им.Лобачевского рассказали о важности крыс и мышей в исследованиях в преддверии Нового года. Отметим, что по китайскому календарю год Крысы наступает в 2020 году 25 января.

Сотрудники университета поделились мнением о своих "маленьких серых коллегах" и их бесценной пользе в медицинских исследованиях. Именно мыши и крысы являются той незаменимой связующей ниточкой, которая необходима для появления любого нового лекарственного средства, прибора медицинского назначения или косметического средства.

По словам директора Института биологии и биомедицины ННГУ Марии Ведуновой, лабораторные исследования принципиально новых лекарственных средств, а также проверка безопасности применения всех лекарственных субстанций, имеющих даже незначительные модификации в сравнении с имеющимися, невозможны без грызунов.

"Одни считают, что мыши и крысы очень похожи и вообще особой разницы кроме размеров нет. Другие считают крыс умными и агрессивными животными, а мышей совершенно миролюбивыми и милыми. Это, конечно же, заблуждение! И крысы, и мыши это ночные норные животные. Они прекрасно видят в темноте, но зато им совершенно не нужно цветное зрение. Само собой так они минимизируют встречу с хищниками в природных условиях. Но, пожалуй, здесь "похожесть" мышей и крыс и заканчивается", – отметила Мария Ведунова.

Мыши и крысы являются злейшими врагами, они конкурируют за пищевые ресурсы, крысы очень часто убивают мышей, зачищая свою территорию от прожорливых соседей. Поэтому для мыши нахождение рядом с крысой является одним из самых больших стрессов.

Стресс мыши при виде крысы равен стрессу, который испытал бы человек, оказавшись случайно в одной клетке с голодным тигром. Крысы намного умнее мышей и многие тесты, которые нацелены на исследование изменений памяти и когнитивных способностей, на мышах работают очень плохо. Но лабораторные мыши бывают разные.

Человечество создало много линий поведения мышей и крыс. Есть мыши черные, которые хорошо запоминают и неплохо справляются с когнитивными тестами, есть белые, используемые для исследований иммунитета, есть серые, совсем как полевые и домовые, а есть мыши, лишенные шерсти и иммунитета, для исследований в области онкологии. Сейчас уже есть мыши, которые имеют разные флуоресцентные белки, которые светятся в зеленом или красном спектре.

Лабораторные мыши, особенно самцы – это достаточно агрессивные социальные животные. Они выстраивают иерархию и применяют для этого жестокие способы подчинения соперника. В самых крайних случаях они способны отгрызть лапу "другу" или вообще убить его. Очень часто при установлении иерархии в больших сообществах появляются изгои, над которыми могут издеваться все члены группы. Поэтому при делении мышей на экспериментальные группы стараются учитывать этот факт – это помогает избежать кровопролития и провести запланированное исследование. Самки мышей иногда съедают свое потомство, особенно если чувствуют себя неспокойно. У мышей есть явление резорбции плодов, то есть в условиях стресса, особенно на ранних стадиях развития эмбрионы могут просто рассосаться и детеныши не родятся. И совершенно непонятно, почему это может происходить.

Ученые уверены, современная медицина не может без "серых друзей". Движения в защиту животных, так широко распространенные в Европе и Америке, лишают ученых возможности разрабатывать новые лекарства от рака и придумывать новые вакцины от особо опасных инфекций.

"Мы должны быть благодарны лабораторным животным и ценить их жизнь, но без их помощи мы никогда не сможем сделать ничего нового в науках о человеке. Ну, и всегда нужно помнить, что этот сокрытый от простого обывателя мир намного сложнее, чем кажется!", – резюмировала Мария Ведунова.