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Общество

ЭнергосбыТ Плюс поздравил победителей акции "Добросовестный плательщик"

31 декабря 2019 11:02  [29] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравил победителей акции "Добросовестный плательщик-2019". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Участниками акции стали юридических лица и владельцы нежилых помещений Дзержинска и Кстова, имеющие договор с Нижегородским филиалом ПАО "Т Плюс" на поставку тепловой энергии и горячей воды. Основным критерием отбора соискателей награды стала своевременная оплата данных услуг в течение 2019 года и внесение авансового платежа за декабрь в срок до 20 числа текущего месяца.

11 обладателей ценных призов были выбраны при помощи "Генератора случайных чисел". В их число вошли клиенты г. Дзержинск: ТСЖ "Буденновское", ООО Торговый Дом "Обсидиан", ИП Тутина Ольга Константиновна, ИП Чечков Валерий Адольфович, МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта", ИП Епанешников Сергей Владимирович, ООО "Управляющая компания Окский мир"; и г. Кстово: ООО "Отряд пожарной охраны-2", Забабурин О.Н., Фомичев М.В., АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти".

"Подобную акцию среди юридических лиц мы проводим впервые. Радует, что подавляющее большинство наших клиентов добросовестно выполнили все свои обязательства по договору. Надеемся, что и в следующем году платежная дисциплина потребителей будет на высоком уровне", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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