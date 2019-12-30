Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга по кредитам Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам вступает в силу в РФ с 1 января. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

Теперь максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Ограничение распространяется также на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа).

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в РФ в январе 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1%, а также был введен специальный финансовый продукт как альтернатива "займам до зарплаты".

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ноябре сообщил, что регулятор пока не планирует новых ужесточений на микрофинансовом рынке, а влияние уже вступивших в силу изменений оценит во второй половине 2020 года.