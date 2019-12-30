Почти 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Почти 14 тысяч бутылок с алкогольными напитками изъяли из незаконного оборота в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 23 по 26 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Это 6958 литров спиртосодержащей продукции.

За четыре дня сотрудниками полиции были проверены 73 торговых объекта, на которых выявлено 33 административных правонарушения:

-14 фактов нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в ночное время,

-14 фактов нарушений требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,

- пять фактов незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.

В отношении правонарушителей (организаций и физических лиц) возбуждены дела об административных нарушениях.