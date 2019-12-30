Последние новости рубрики Происшествия
31 декабря 2019 11:24  [74] Почти 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
31 декабря 2019 11:03  [84] Два нижегородца проведут свыше 10 лет в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотика
31 декабря 2019 10:36  [83] Нарушения режима выявлены в работе нижегородского СИЗО №1
30 декабря 2019 17:50  [397] Жительница Городца перевела почти 1,6 млн рублей "сотрудникам" полиции
30 декабря 2019 12:23  [191] Нижегородца, задолжавшего 100 тысяч рублей по алиментам, приговорили к 1 году исправработ
30 декабря 2019 10:58  [306] Один умывальник и электрополотенце: филиал Лукояновского губернского колледжа нарушил правила СанПиНа
30 декабря 2019 10:42  [402] Нижегородец на снегоболотоходе провалился под лед на Оке (ВИДЕО)
30 декабря 2019 10:32  [224] Жителя Бутурлинского района приговорили к трем годам колонии за кражу велосипеда
28 декабря 2019 16:19  [416] Волонтеры ищут пропавшую в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15-летнюю Нину Федотову
28 декабря 2019 13:51  [671] Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Борском районе Нижегородской области
Происшествия

Почти 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

31 декабря 2019 11:24  [74] Происшествия

Почти 14 тысяч бутылок с алкогольными напитками изъяли из незаконного оборота в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 23 по 26 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Это 6958 литров спиртосодержащей продукции.

За четыре дня сотрудниками полиции были проверены 73 торговых объекта, на которых выявлено 33 административных правонарушения:

-14 фактов нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в ночное время,

-14 фактов нарушений требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,

- пять фактов незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.

В отношении правонарушителей (организаций и физических лиц) возбуждены дела об административных нарушениях.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph