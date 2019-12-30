Почти 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Почти 14 тысяч бутылок с алкогольными напитками изъяли из незаконного оборота в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 23 по 26 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Это 6958 литров спиртосодержащей продукции.
За четыре дня сотрудниками полиции были проверены 73 торговых объекта, на которых выявлено 33 административных правонарушения:
-14 фактов нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в ночное время,
-14 фактов нарушений требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
- пять фактов незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.
В отношении правонарушителей (организаций и физических лиц) возбуждены дела об административных нарушениях.
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