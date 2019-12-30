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Общество

Новая военная техника, детские площадки и фотозона могут появиться в следующем году в Лыскове

31 декабря 2019 11:31  [243] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В Лыскове состоялись общественные обсуждения концепций благоустройства парка Победы и парка районного Дворца Культуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 31 декабря 2019 года.

По решению жителей эти общественные пространства планируется преобразить в 2020 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В рамках обсуждений жители поддержали создание в парке пешеходных тротуаров, установку лавочек и урн, зоны для новобрачных с фотозоной, установку детской игровой площадки, а также устройство зоны отдыха и ограждения по периметру парка. Кроме того, они внесли предложения установить видеонаблюдение, освещение и провести дополнительное озеленение.

В парке Победы жители предложили также установить видеонаблюдение и интерактивные экраны. Поддержали идеи оснащения пространства дополнительной военной техникой и обустройства пешеходных тротуаров, установку освещения, лавочек и урн.

Всего в общественных обсуждениях приняло участие 105 человек.

"Я призываю коллег, реализовывающих на местах нацпроект, очень внимательно прислушиваться к пожеланиям жителей. Люди должны видеть, что преображается именно то пространство, которое они выбрали, и меняется оно именно так, как они решили во время обсуждений. Нельзя забывать, что мы стараемся изменить окружающую среду именно для людей. И мы должны делать это вместе с ними, иначе успехов мы не добьемся", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также напомнил, что в регионе в следующем году планируется преобразить не менее 107 территорий. На это из федерального бюджета Нижегородской области выделен 1,1 миллиард рублей.

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