Новый год в храме: богослужения пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января в 64 храмах Нижнего Новгорода Общество

Новогодние богослужения пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января в 64 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Так главная Божественная литургия запланирована 1 января в 00:00 в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского в Нижнем Новгороде.

Кроме того, литургия по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия будет совершена в других храмах Нижнего Новгорода.