Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2019 12:24  [29] Новый год в храме: богослужения пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января в 64 храмах Нижнего Новгорода
31 декабря 2019 12:11  [52] Глеб Никитин поручил городским властям активно реагировать на запросы нижегородцев в части общественного транспорта
31 декабря 2019 11:37  [74] Нижегородцы в 2019 году чаще всего в соцсетях жаловались на состояние дорог
31 декабря 2019 11:31  [240] Новая военная техника, детские площадки и фотозона могут появиться в следующем году в Лыскове
31 декабря 2019 11:02  [82] ЭнергосбыТ Плюс поздравил победителей акции "Добросовестный плательщик"
31 декабря 2019 10:52  [260] Учёные ННГУ им.Лобачевского рассказали о важности крыс и мышей в исследованиях
31 декабря 2019 10:15  [104] "Пусть всё хорошее, доброе, светлое, непременно найдет свое продолжение в году наступающем!" – Владимир Панов
31 декабря 2019 09:26  [121] Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет читателей и коллег с наступающим Новым годом
30 декабря 2019 19:16  [472] Нижегородских водителей предупреждают об опасности на дорогах со следующей недели
30 декабря 2019 17:16  [256] Регоператор просит жителей Нижегородской области и коммунальщиков не блокировать подъезд к местам сбора отходов
Общество

Новый год в храме: богослужения пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января в 64 храмах Нижнего Новгорода

31 декабря 2019 12:24  [29] Общество

Новогодние богослужения пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января в 64 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Так главная Божественная литургия запланирована 1 января в 00:00 в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского в Нижнем Новгороде.

Кроме того, литургия по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия будет совершена в других храмах Нижнего Новгорода.                                                      

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph