Новый год в храме: богослужения пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января в 64 храмах Нижнего Новгорода

Новогодние богослужения пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января в 64 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
Так главная Божественная литургия запланирована 1 января в 00:00 в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского в Нижнем Новгороде.
Кроме того, литургия по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия будет совершена в других храмах Нижнего Новгорода.
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