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Общество

Первая неделя в 2020 году "порадует" нижегородцев плюсовой температурой

01 января 2020 00:12  [64] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в первую неделю 2020 года теплую и снежную погоду.

Центр Фобос сообщает, что сегодня, 1 января, днем в Нижнем Новгороде ожидается от -4° до -6°. Это, по данным прогноза, будет самым холодным днем на текущей неделе. К тому же, синоптики прогнозируют 1 января сильный туман и обещают небольшой снег с умеренным северным ветром.

Завтра, 2 января, также ожидается туман и небольшой снег, но дневная температура воздуха повысится до 0°…-2°. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 13 м/с. Ночью похолодает до -6°..-8°.

А вот уже днем в пятницу 3 января нижегородцев ожидает +2° и дождь, ночью прогнозируется 0°. В субботу ожидается аналогичная погода. В воскресенье 5 декабря в Нижнем Новгороде днем "похолодает" до 0°, а ночью столбики термометров опустятся до -2°. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

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