Господдержку получили 175 молодых специалистов в сфере АПК в Нижегородской области Экономика

Получателями государственной поддержки стали 175 молодых специалистов и работников, трудоустроившихся на сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

В частности, 107 молодым работникам назначены ежемесячные выплаты в размере четырех тысяч рублей и 68 специалистам сельского хозяйства – шесть и восемь тысяч рублей.

"Сельхозпроизводство Нижегородской области по-прежнему испытывает нехватку специалистов. Для привлечения молодых кадров на село ведется активная работа. Так, в этом году студентам наших учебных заведений, которые заключили договоры о трудоустройстве на предприятия АПК области, начали выплачивать аграрные стипендии в размере 4 тысяч рублей, для учащихся в средних специальных учебных заведениях – 3 тысячи рублей", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор заявил о решении по расширению перечня получателей мер господдержки. В частности, он пополнился должностями инженерно-технической группы с непрофильным для АПК образованием.

Глеб Никитин добавил, в 2019 году 139 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В числе получателей субсидий – работники социальной сферы: врачи, учителя, воспитатели, соцработники. Среди них - молодые специалисты и многодетные семьи. Объем финансирования этого направления из федерального и областного бюджетов составил более 250 млн рублей.

Глава региона напомнил, что около 1,5 млрд рублей будет направлено на развитие сельских территорий Нижегородской области в 2020 году, в том числе почти 900 млн рублей привлечены из федерального бюджета.

"В рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий ", которая начнет действовать с 2020 года в регионе, в том числе планируется строительство жилья специалистов, востребованных в районах. Это позволит значительно улучшить качество жизни сельчан", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, что по решению главы региона Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области в 2019 году была увеличена почти на 30% за счет средств областного бюджета.