Сведения о 51 особо охраняемой природной территории внесены в ЕГРН Нижегородской области Общество

Сведения о 51 особо охраняемой природной территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Данную работу необходимо проводить, чтобы во время сделок с недвижимостью на кадастровой карте сразу отображалось, что данная территория является памятником природы. Таким образом, мы исключим возможность ее продажи и проведения на ней каких-либо строительных работ", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Изготовлением описаний местоположений границ памятников природы регионального значения и их охранных зон в соответствии с государственным заданием в 2019 году занималось ГБУ НО "Экология региона".

"Из 51 ООПТ – 15 – это деревья-памятники с их охранными зонами. Они расположены на территории Нижнего Новгорода. Это, например, столетняя колючая ель, которая растет во дворе дома на улице Короленко, где жил известный писатель Максим Горький. Также сюда входят деревья маньчжурского ореха на улице Новой и 300-летний дуб - остался от дубрав, которые в прошлом росли по берегам Оки и Волги, и были сведены при строительстве города", - отметил министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров.

Большинство памятников природы и охранных зон, внесенных в ЕГРН, расположены в Ардатовском районе: "Болото Светлое", "Балахонихинская пещера", "Озеро Святое Дедовское", "Озеро Чарское и прилегающий лесной массив", "Болото Пустынное", "Озеро Комсомольское (Пионерское)", "Озеро Нуксенское", "Участки леса и лугов по р.Ломовке", "Участки хвойно-широколиственных лесов около с.Березовка" и "Участки хвойно-широколиственных лесов около с.Сиязьма".

Также в реестр занесены "Эрзянская священная роща Касанихинское мольбище" в Богородском районе, "Озеро Пешнее" в г.о.Навашинский, "Участок леса по склону коренного берега р.Оки у д. Короваево" в Вачском районе, "Сосново-можжевеловый остепенный массив" в Дальнеконстантиновском районе, "Болото Козье", "Болото Мостовое", "Смирновский пруд" в Арзамасском районе и г.о.г.Арзамас.

Напомним, к 2022 году в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология" в Нижегородской области планируется создание национального парка.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года.