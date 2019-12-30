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Особенности печати на изделиях

04 января 2020 11:44  [59]

Печать на тканях всегда пользовалась огромным спросом, ведь является эффективным средством для продвижения своей компании. Для того, чтобы готовое изделие имело высококачественную картинку, каждый клиент должен подойти ответственно к выбору изготовителя. Компания Скифы предлагает печать на полотенцах и на другой тканевой продукции.

Особенности процедуры

Печать на тканях – популярная процедура, использующаяся как для промышленного производства, так и для обычной печати сувенирной продукции. К сожалению, в отличие от других технологий, печать на ткани отличается массой особенностей. К примеру, проблемы могут возникнуть на этапе изготовления, ведь поверхность для печати имеет мягкую и рельефную структуру, поэтому технология нанесения должна подстраиваться под все особенности ткани.

Сейчас компании предлагают огромный выбор технологий, использующихся для нанесения изображения на ткань. Каждая разновидность отличается своими свойствами и способом нанесения.

Самая популярная универсальная технология – прямая цифровая печать. Под этой процедурой подразумевают перенос рисунка непосредственно на ткань, с помощью использования тонера или чернил. Такой вид печати универсален и используется для нанесения рисунка как на ткань, так и на бумагу, керамику, металл и пр. материалы.

Для нанесения рисунка часто используют широкоформатную печать. Такая технология отличается высоким качеством изображения, а также максимальной детализацией. Готовый рисунок не потеряет свой внешний вид даже спустя 80 стирок. Используется для нанесения рисунка на одежду, при изготовлении баннеров и другой рекламной продукции.

К сожалению, из-за дороговизны чернил и постоянного технического обслуживания, оборудование эффективно использовать только при малотиражном производстве.

Еще одна разновидность технологии – сублимация. Этот вариант позволяет наносить рисунок путем переноса изображения с сублимационной бумаги непосредственно на ткань. Вся процедура осуществляется под воздействием высоких температур.

Для этой печати используют специальные чернила, которые под воздействием высокой температуры переходят из газообразного состояния в твердое. Активно используется для изготовления рекламной продукции.

Печать на ткани является эффективным средством рекламного продвижения. К основным ее преимуществам относят:

  • Высокое качество готового изображения.
  • Возможность как малотиражного, так и многотиражного производства.
  • Использование только новых технологий.
  • Изделие не теряет свой внешний вид после стирки.
  • Рисунок не выгорает.

Чтобы продвигать свои услуги, печать на вещах – это эффективное рекламное средство. Такой подход позволяет привлечь больше посетителей, тем самым увеличив поток потенциальных клиентов.

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