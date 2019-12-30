Особенности печати на изделиях

Печать на тканях всегда пользовалась огромным спросом, ведь является эффективным средством для продвижения своей компании. Для того, чтобы готовое изделие имело высококачественную картинку, каждый клиент должен подойти ответственно к выбору изготовителя. Компания Скифы предлагает печать на полотенцах и на другой тканевой продукции.
Особенности процедуры
Печать на тканях – популярная процедура, использующаяся как для промышленного производства, так и для обычной печати сувенирной продукции. К сожалению, в отличие от других технологий, печать на ткани отличается массой особенностей. К примеру, проблемы могут возникнуть на этапе изготовления, ведь поверхность для печати имеет мягкую и рельефную структуру, поэтому технология нанесения должна подстраиваться под все особенности ткани.
Сейчас компании предлагают огромный выбор технологий, использующихся для нанесения изображения на ткань. Каждая разновидность отличается своими свойствами и способом нанесения.
Самая популярная универсальная технология – прямая цифровая печать. Под этой процедурой подразумевают перенос рисунка непосредственно на ткань, с помощью использования тонера или чернил. Такой вид печати универсален и используется для нанесения рисунка как на ткань, так и на бумагу, керамику, металл и пр. материалы.
Для нанесения рисунка часто используют широкоформатную печать. Такая технология отличается высоким качеством изображения, а также максимальной детализацией. Готовый рисунок не потеряет свой внешний вид даже спустя 80 стирок. Используется для нанесения рисунка на одежду, при изготовлении баннеров и другой рекламной продукции.
К сожалению, из-за дороговизны чернил и постоянного технического обслуживания, оборудование эффективно использовать только при малотиражном производстве.
Еще одна разновидность технологии – сублимация. Этот вариант позволяет наносить рисунок путем переноса изображения с сублимационной бумаги непосредственно на ткань. Вся процедура осуществляется под воздействием высоких температур.
Для этой печати используют специальные чернила, которые под воздействием высокой температуры переходят из газообразного состояния в твердое. Активно используется для изготовления рекламной продукции.
Печать на ткани является эффективным средством рекламного продвижения. К основным ее преимуществам относят:
Чтобы продвигать свои услуги, печать на вещах – это эффективное рекламное средство. Такой подход позволяет привлечь больше посетителей, тем самым увеличив поток потенциальных клиентов.
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