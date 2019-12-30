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Происшествия

"Пшик" газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

04 января 2020 14:59  [3] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Пшик" газа произошел в многоэтажке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Вызов поступил по номеру "112" в 10:48. Жители квартиры дома №21 по Южному шоссе пожаловались на странный звук, который они услышали, воспользовавшись плитой. В этот момент в квартире находилось четыре человека.

На место выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Однако, медицинской помощи никому не потребовалось. К разрушениям происшествие также не привело.

По предварительной версии, один из жильцов квартиры ранее пытался разжечь огонь и оставил вентиль открытым. Газ продолжал поступать в квартиру, и когда жильцы повторно зажгли огонь, хлопнул.

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