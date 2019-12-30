Более 14 млрд рублей потратят нижегородские власти на ремонт школ и детсадов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области разработало программу, в рамках которой планируется до 2035 года направить на ремонт школ и детских садов более 14 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что благодаря реализации национальных проектов в 2019 году произошли позитивные изменения в сфере образования.

"В 2019 году благодаря национальным проектам было построено 19 детских садов в разных районах Нижегородской области. Создано около 2 тысяч новых мест для детей в возрасте до 3-х лет. В этом году построено 4 школы на 2150 учеников", - сказал Глеб Никитин.

"Мы еще никогда не тратили такие большие деньги на ремонт образовательной инфраструктуры. В 2019 году по ней уже выполнен капремонт в 156 образовательных организациях на сумму 1,2 миллиарда рублей. Всего за период с 2018-го по 2020 год отремонтировано и будут отремонтированы 235 школ, 176 детских садов и 98 учреждений культуры. Наша задача на ближайший год сделать область территорией большого ремонта", - добавил губернатор.