Божественная литургия пройдет в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 7 января Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Божественная литургия пройдет в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 7 января. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Рождественские богослужения пройдут по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Перечень храмов, адреса и время начала богослужений можно посмотреть, перейдя по ссылке, которую опубликовала у себя на сайте епархия.