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Божественная литургия пройдет в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 7 января. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
Рождественские богослужения пройдут по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Перечень храмов, адреса и время начала богослужений можно посмотреть, перейдя по ссылке, которую опубликовала у себя на сайте епархия.
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