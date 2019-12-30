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Общество

Божественная литургия пройдет в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 7 января

06 января 2020 00:00  [86] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Божественная литургия пройдет в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 7 января. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Рождественские богослужения пройдут по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Перечень храмов, адреса и время начала богослужений можно посмотреть, перейдя по ссылке, которую опубликовала у себя на сайте епархия.

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