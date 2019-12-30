В сети работает удобный портал для заказа интересных квестов в Краснодаре

Наверняка вы слышали про квесты, как новый способ интересно провести время вместе с друзьями, но не знаете, что это. Сейчас расскажем. Квест - это специальная локация с загадкой, которую надо решить, действуя вместе с командой. Чаще всего суть загадки квеста - найти выход из помещения, где оказались участники. Антураж может быть разнообразным, его ограничение лишь в воображении создателей и сценаристов. Например, площадкой для квеста может быть заброшенная медицинская лаборатория или же склеп. Но все локации находятся в одном помещении, антураж воссоздается организаторами. Чаще всего игрокам в квесте не нужно иметь какие-то особенные физические или умственные способности. Но нельзя сказать, что загадки в квестах простые. Они требуют логики, в какой-то степени интуиции и хороших навыков командной работы.



Чаще всего в квестах участвуют командами, от трех до шести человек. По желанию заказчика, организаторы могут подстроить квест под нужное количество человек в команде. Длительность всего развлечения составляет порядка шестидесяти минут. Но это время пролетает быстро, поскольку насыщено неожиданными поворотами. Вы как будто бы попадаете в триллер и головоломку из американского кинематографа с той разницей, что повороты сюжета зависят от ваших действий.



Лучшие квесты Краснодара появились в городе примерно в 2015 году. Люди поначалу настороженно относились к новому типу развлечения. Ведь командная стоимость участия равняется стоимости билета в кино, а сам процесс длится меньше. С течением времени любопытство взяло свое и квесты крепко держат свою долю рынка в индустрии развлечений. В Новосибирске сейчас работают порядка 50 компаний, которые предлагают жителям поучаствовать в квестах. Для сравнения, еще в 2015 году спрос на рынке не был сформирован, но предложение уже было, и весьма обширное - в городе работали порядка тридцати компаний, которые предлагали около ста локаций. В течение трех лет произошли ряд слияний и поглощений, поэтому можно с уверенностью сказать, что сейчас рынок пришел в состояние идеального баланса между спросом и предложением.



Одним из ключевых игроков на рынке квестов в России является бренд "Клаустрофобия". Именно совладельцы этой компании первыми открыли для нашей страны новую индустрию развлечений. Сейчас "Клаустрофобия" имеет разветвленную сеть представительств во многих городах, продавая франшизу.

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