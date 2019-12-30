В сети работает портал со свежими новостями спорта

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А что со спортом в регионах нашей страны? Рождаются ли в маленьких городах будущие Овечкины, Малкины, Дацюки, Шараповы или же вся система построена, чтобы дорогу в большой спорт получали только "блатные"?



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