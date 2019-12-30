Евророуминг: Мобильная связь в Европе и Турции. Отличные тарифы на 2018 год

Мобильная связь сегодня удобна и выгодна для абонентов с самыми разными запросами. Кому-то важно экономить на сотовой связи, кому-то нужно всё время быть на связи, невзирая на стоимость. Поэтому сотовые операторы практически ежемесячно выпускают новые тарифы, разрабатывают очередные пакетные предложения.



Бюджет любой деловой поездки или путешествия включает для россиянина обязательную статью расходов на сотовую связь. Звонить по мобильному из другого региона – дорого, а иногда – очень дорого. Все зависит от оператора, тарифа и географической точки пребывания.

Современный мир даёт возможность оставаться на связи с родными близкими, как бы далеко вы не находились. Те, кто сталкивался с роумингом в России знают, что звонки даже в страны ближнего зарубежья без специальных акций и скрытых услуг обходятся в копеечку. Что уж говорить о звонках, например, из Италии или Франции. Да что там Европа - часто звонки внутри страны, скажем, из Москвы в Волгоград, могут "разорить" абонента.



Мобильный интернет от "Евророуминга" позволяет существенно сэкономить на связи в путешествии по Европе. На удобном сайте собрана вся информация о тарифах и пакетных предложениях для путешественников. Предпочитаете звонки и смс-сообщения мобильному трафику? Для вас работает удобный сервис, который позволит подобрать тарифный план и количество льготных минут точно под потребности.

Предпочитаете мобильный интернет? Требуется много трафика для связи с близкими и решения рабочих задач? Для вас создан специальный интернет-пакет от мобильного оператора "ТHREE". Целых двенадцать гигабайт интернета, которых хватит на просмотр не одного фильма онлайн, по привлекательной цене - 48 евро. Цена предложения ниже, чем у конкурентов. Покрытие мобильного оператора действует в 43 странах не только в Европе, но и в США, Израиле, Индонезии и даже в Австралии.



Роуминг в Европе пожалуй еще никогда не был таким доступным! В 2018 году действует акция: Сим-карта Orange с тарифом «Mundo» для Европы и гигабайтом интернета всего за семь евро. Тариф действует всё лето, пакет действует тридцать дней с возможностью продления. Чтобы заказать туристическую сим-карту, достаточно лишь оставить заявку на сайте. Далее сим-карта будет активирована в день, который Вы выбрали при оформлении заказа. На Вашу почту поступит сообщение об активации. Забрать сим-карту также просто - можно заказать экспресс-доставку, она стоит всего 300 рублей. Или же сим-карту можно забрать в одном из офисов компании самостоятельно.

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