Доставка и сборка мебели в MOON-TRADE - обзор сервиса

Доставка, а также сборка мебели, приобретенной в магазине MOON-TRADE, осуществляется в пределах столичного региона (Москва и МО) с 10 до 22 часов семь дней в неделю, включая выходные.
Время и дата доставки согласовывается с клиентом в ходе телефонного разговора после оформления покупки. Сделав заказ, нужно несколько минут подождать звонка.
Стоимость доставки зависит от удаленности клиента, вида товара и его веса. Клиент, заказавший доставку двух и более товаров, имеет право на скидку в 50%. Условия сохраняются, если по каким-либо причинам отгрузка будет осуществляться в разные дни.
Услуга сборки доставленной мебели оказывается сразу или в течение трех ближайших дней. Кровати собирает бригада, осуществляющая доставку. Корпусную мебель собирает спецбригада, выезжающая отдельно.
Стоимость сборки зависит от удаленности клиента (зоны доставки), вида приобретенной мебели и других особенностей. Подробности можно уточнить по тел. 3748015.
Внимание: работы по монтажу и крепежу навесных шкафчиков не входят в перечень услуг сборщиков.
Если выбранная мебель в наличие на складе магазина, покупка может быть доставлена в тот же день (при условии, что услуга заказана до 15 часов).
Клиент вправе выбрать удобный для себя временной интервал доставки:
Услуга «Удобная доставка» предлагается на платной основе. Ее стоимость в настоящее время составляет 750 руб.
Услуга недоступна при отправке мебели за пределы трассы А-107.
Самовывоз мебели и других покупок доступен с 10 до 19 час. Конкретное время и дату необходимо согласовать с менеджером магазина, который перезвонит после обработки заказа. Товар с необходимой документаций будет подготовлен к указанному моменту.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+