Доставка и сборка мебели в MOON-TRADE - обзор сервиса

Доставка, а также сборка мебели, приобретенной в магазине MOON-TRADE, осуществляется в пределах столичного региона (Москва и МО) с 10 до 22 часов семь дней в неделю, включая выходные.



Время и дата доставки согласовывается с клиентом в ходе телефонного разговора после оформления покупки. Сделав заказ, нужно несколько минут подождать звонка.



Стоимость доставки зависит от удаленности клиента, вида товара и его веса. Клиент, заказавший доставку двух и более товаров, имеет право на скидку в 50%. Условия сохраняются, если по каким-либо причинам отгрузка будет осуществляться в разные дни.

Сборка мебели у клиента

Услуга сборки доставленной мебели оказывается сразу или в течение трех ближайших дней. Кровати собирает бригада, осуществляющая доставку. Корпусную мебель собирает спецбригада, выезжающая отдельно.



Стоимость сборки зависит от удаленности клиента (зоны доставки), вида приобретенной мебели и других особенностей. Подробности можно уточнить по тел. 3748015.



Внимание: работы по монтажу и крепежу навесных шкафчиков не входят в перечень услуг сборщиков.

Срочная доставка в течение дня

Если выбранная мебель в наличие на складе магазина, покупка может быть доставлена в тот же день (при условии, что услуга заказана до 15 часов).

Сервис «Удобная доставка»

Клиент вправе выбрать удобный для себя временной интервал доставки:

10-14 час.;

14-18 час.;

18-22 час.

Услуга «Удобная доставка» предлагается на платной основе. Ее стоимость в настоящее время составляет 750 руб.



Услуга недоступна при отправке мебели за пределы трассы А-107.

Памятка заказчика

Заказав доставку, важно позаботиться об организации беспрепятственного подъезда автомобиля к дому. Место выгрузки, если требуется осуществить занос мебели в квартиру, должно находиться не далее, чем в 15 м от подъезда (места входа в помещение). Транспортировка мебели от удаленной стоянки или по подземному паркингу тарифицируется отдельно. Дополнительные услуги, такие как платная придомовая стоянка, оплачиваются клиентом.

Зона проезда должна позволять беспрепятственное прохождение транспорта со следующими параметрами: 2,5/8/3 м.

Для беспрепятственного прохождения мебели внутри помещения размер дверных проемов должен составлять не менее 75 на 90 см. При покупке модели типа «Аккордеон», ширина спального места которого составляет 180см, требуется высота проема от 200 см.

Проходы во внутренней части квартиры/дома должны составлять от 105 см для выполнения заноса и сборки мебели.

Услуга доставки не включает в себя работы по освобождению помещения от посторонних предметов. Беспрепятственный пронос должен быть обеспечен заблаговременно.

Место сборки (помещение) должно быть оснащено розетками, иметь хорошее освещение и отапливаться.

В момент сборки со стороны покупателя должно присутствовать совершеннолетнее лицо с необходимой документацией.

Самовывоз

Самовывоз мебели и других покупок доступен с 10 до 19 час. Конкретное время и дату необходимо согласовать с менеджером магазина, который перезвонит после обработки заказа. Товар с необходимой документаций будет подготовлен к указанному моменту.

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