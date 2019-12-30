Возможности процедуры банкротства для физических лиц и ИП

Специализированная компания Банкрот Консалт успешно помогает физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в освобождении от имеющихся долгов. Предоставляется возможность успешно избавиться от долгов в соответствии с действующим законодательством РФ. Любая процедура банкротства проводится быстро, просто и безопасно, поэтому клиент остается довольным предполагаемым сотрудничеством.

Специализированная компания предлагает комплексное сопровождение процедур банкротства с 2002 года. При этом компания сумела завоевать безупречную репутацию у многих потенциальных клиентов. Например, с 2015 года удалось списать больше 430 долгов клиентам-физическим лицам. В 2016 году было успешно впервые завершено дело по банкротству физического лица. Таким образом, профессионалы успешно оказывают собственные услуги при решении различных вопросов, связанных с проведением процедуры по банкротству.

Нужно отметить, что предполагается поэтапное сотрудничество с профессионалами. При этом специалисты изначально внимательно изучают существующую ситуацию у своего клиента. Профессионалы обязательно помогут с подготовительными мероприятиями: сбор установленного пакета документов, создание заявления о банкротстве. В дальнейшем заявление будет подано в арбитражный суд по месту прописки. После этого специалисты обязательно будут представлять интересы во время проведения судебного заседания, поэтому повышаются шансы на успешное решение существующего вопроса. В дальнейшем специалисты могут получить решение суда и начать процедуру банкротства в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные преимущества предстоящего сотрудничества:

индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому предполагается тщательное изучение имеющейся информации;

высокие шансы на успешное решение существующих вопросов и задач, благодаря чему клиенты компании могут на законных основаниях стать банкротами;

оперативное проведение предстоящего сотрудничества с настоящими профессионалами, поэтому есть возможность успешного поиска выхода практически из любой ситуации.

Таким образом, профессионалы помогут успешно провести процедуру банкротства.

ГРАЖДАНИН МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН БАНКРОТОМ ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА.

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