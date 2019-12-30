Возможности процедуры банкротства для физических лиц и ИП

Специализированная компания Банкрот Консалт успешно помогает физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в освобождении от имеющихся долгов. Предоставляется возможность успешно избавиться от долгов в соответствии с действующим законодательством РФ. Любая процедура банкротства проводится быстро, просто и безопасно, поэтому клиент остается довольным предполагаемым сотрудничеством.
Специализированная компания предлагает комплексное сопровождение процедур банкротства с 2002 года. При этом компания сумела завоевать безупречную репутацию у многих потенциальных клиентов. Например, с 2015 года удалось списать больше 430 долгов клиентам-физическим лицам. В 2016 году было успешно впервые завершено дело по банкротству физического лица. Таким образом, профессионалы успешно оказывают собственные услуги при решении различных вопросов, связанных с проведением процедуры по банкротству.
Нужно отметить, что предполагается поэтапное сотрудничество с профессионалами. При этом специалисты изначально внимательно изучают существующую ситуацию у своего клиента. Профессионалы обязательно помогут с подготовительными мероприятиями: сбор установленного пакета документов, создание заявления о банкротстве. В дальнейшем заявление будет подано в арбитражный суд по месту прописки. После этого специалисты обязательно будут представлять интересы во время проведения судебного заседания, поэтому повышаются шансы на успешное решение существующего вопроса. В дальнейшем специалисты могут получить решение суда и начать процедуру банкротства в соответствии с действующим законодательством РФ.
Основные преимущества предстоящего сотрудничества:
Таким образом, профессионалы помогут успешно провести процедуру банкротства.
ГРАЖДАНИН МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН БАНКРОТОМ ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+