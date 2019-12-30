Какие критерии учитывать при выборе мобильного телефона?

Сейчас мобильные телефоны есть практически у каждого. Спрос огромный, ведь даже у школьника уже есть мобильник. От этого и возникают сложности с выбором. Вроде бы уже определился с моделью, но тут на глаза попадается модель получше. Чтобы облегчить себе задачу выбора нужно обращать внимание на такие вещи:

Определитесь с целью покупки. Согласитесь, что бабушке может и не подойдет смартфон с большим количеством функций, а вот молодому человеку хочется телефон с несколькими камерами и мощным процессором. Если нужен телефон для отправки сообщений и связи с близкими, то и не нужно засматриваться на раскрученных производителей.

Заранее определите бюджет. Это в дальнейшем поможет не засматриваться на модели, которые дороже отложенной суммы. Сразу отсеются дорогие устройства или слишком дешевые. Не всегда дорого значит хорошо. Конкуренция большая, а значит и предложений достойных будет много. Даже если ваш бюджет сильно ограничен вполне можно приобрести хорошую модель. Дешевые варианты давно не собирают из пластика. Достойные устройства можно найти из поликарбоната и металла.

Материал и дизайн. Некоторые пользователи в большей степени опираются именно на эти характеристики при выборе. Неприятный дизайн вряд ли добавит удовольствия к использованию даже если начинка будет очень мощная. Такая модель быстро надоест и ее захочется сменить. Лучше заранее почитать отзывы пользователей и просмотреть обзоры в интернете.

Процессор – сердце телефона. От него зависит насколько быстро будет устройство отвечать на ваши действия. Здесь работает правило, чем больше цифра на маркировке, тем мощнее устройство. Все характеристики рассматривать долго. Главное опираться на количество ядер процессора и его тактовую частоту. Не гонитесь за "лучшими из лучших". Даже средний, но современный процессор может превосходить флагман.

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