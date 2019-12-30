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Общество

Нижегородская митрополия организовала сбор пожертвований на строительство храма Вооружённых сил России

08 января 2020 12:04  [64] Общество

Сбор пожертвований на строительство главного храма Вооружённых сил России организовано в Нижегородской области, сообщается на сайте митрополии.

В сообщении отмечается, что 7 января в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского Нижнего Новгорода после ночного рождественского богослужения был проведен разовый сбор пожертвований на строительство в Москве храма, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По окончании Божественной литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в святительском слове рассказал о строящемся в Москве главном воинском храме России. Правящий архиерей призвал нижегородцев принять участие в этом богоугодном деле, чтобы продолжить традицию предков благодарить Бога за дарованную победу.

"В Москве строится огромный соборный храм в память о защитниках Родины. Этот храм в честь Воскресения Христова будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Во всех храмах нашей епархии сегодня организован сбор пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил России. Я призываю паству принять участие в строительстве, чтобы внести свою лепту от нижегородской земли", — призвал владыка Георгий.

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