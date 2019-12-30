Смертельное селфи: на базе отдыха в Выксе разбилась женщина, упав на лед с высоты 3 метров Происшествия

Молодая женщина разбилась на базе отдыха в Выксе, упав на лед с высоты 3 метров.

Как сообщает портал Выксавкурсе, трагедия произошла вечером 3 января на базе отдыха "Металлург".

По предварительным данным, девушка решила сделать селфи на площадке одного из прудов базы отдыха, однако, ограждение площадки сломалось и она упала на лет с высоты трех метров.

По данным пресс-службы АО "ВМЗ", в чьём ведении находится база отдыха сообщили, что медперсонал пытался незамедлительно оказать первую помощь пострадавшей, была вызвана «скорая», однако спасти девушку не удалось, и она скончалась.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.