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Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Дивеевского района

09 января 2020 09:57  [46] Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Дивеевского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 января 2020 года.

Фельдшерско-акушерский пункт является структурным подразделением медицинской организации, организуется для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению в сельских населенных пунктах. Его оснащение осуществляется в соответствии с приказом.

Установлено, что в нарушение положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Глуховском фельдшерско-акушерском пункте отсутствуют автоматический дефибриллятор; одеяло с подогревом; секундомер; стерилизатор электрический средний; кислородный ингалятор; экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный; дыхательный аппарат ручной и иные препараты.

В связи с этим главному врачу ЦРБ прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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