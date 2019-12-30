Под видом самоубийства: нижегородец обвиняется в убийстве гражданской жены Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородец обвиняется в убийстве 53-летней гражданской жены в Московском районе, при этом пытаясь замаскировать совершенное преступление под самоубийство. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 52-летнего мужчину заключили под стражу.

По факту насильственной смерти женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Несмотря на то, что злоумышленник пытался ввести следователей в заблуждение по поводу гибели своей гражданской жены, офицеры СК добыли улики, позволившие установить объективную картину совершенного правонарушения и задержать подозреваемого.

По версии следствия, в один из дней новогодних праздников 2020 года в комнате коммунальной квартиры дома по ул. Народной в Московском районе в ходе ссоры между сожителями на почве ревности подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшей, от которого женщина скончалась на месте. Только спустя несколько дней злоумышленник сообщил о гибели женщины, якобы совершившей суицид.

Вину в совершении убийства он признал.

При допросе в качестве обвиняемого он сообщил следователям СК, что погибшая якобы нашла в его телефоне женскую фотографию, и именно из-за этого между ними произошел конфликт.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий. Устанавливается время наступления смерти погибшей. Расследование по уголовному делу продолжается.