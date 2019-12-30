Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление Общество

Агепсим Ашкалов Фото: с сайта таможенного управления

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Генерал-лейтенант таможенной службы Агепсим Ашкалов назначен начальником Приволжского таможенного управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он вступил в должность с 9 января 2020 года.

Новый руководитель был назначен в порядке перевода по службе. Ранее Агепсим Ашкалов возглавлял Северо-Кавказское таможенное управление.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве, прежнего руководителя Приволжского таможенного управления Сергея Рыбкина перевели в Центральное таможенное управление.

СПРАВКА:

Службу в таможенных органах Агепсим Ашкалов начал в 1994 году. С тех пор являлся руководителем Саратовской, Минераловодской таможни Южного таможенного управления и Северо-Кавказского таможенного управления (с 2010 года).