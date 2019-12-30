Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление

Агепсим Ашкалов
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Генерал-лейтенант таможенной службы Агепсим Ашкалов назначен начальником Приволжского таможенного управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Он вступил в должность с 9 января 2020 года.
Новый руководитель был назначен в порядке перевода по службе. Ранее Агепсим Ашкалов возглавлял Северо-Кавказское таможенное управление.
Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве, прежнего руководителя Приволжского таможенного управления Сергея Рыбкина перевели в Центральное таможенное управление.
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Службу в таможенных органах Агепсим Ашкалов начал в 1994 году. С тех пор являлся руководителем Саратовской, Минераловодской таможни Южного таможенного управления и Северо-Кавказского таможенного управления (с 2010 года).
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