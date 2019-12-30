Правильный выбор сноуборда – залог получения настоящего удовольствия от езды

С приближением зимнего сезона интерес людей к доскам для сноуборда традиционно повышается, поскольку все больше россиян осваивают этот интересный вид активного спорта. Учитывая широкое разнообразие досок для катания, представленных на рынке, у новичков зачастую возникают трудности с выбором. Важно помнить, что получение удовольствия от езды во многом зависит не только от способностей, но и от снаряжения, так что каждому будет полезно узнать, как грамотно выбрать для себя snowboard.

Конструкционные особенности досок

Ведущие производители изготавливают сноуборды не только из чистой древесины крепких пород - ясеня, дуба, ели или сосны, но также с добавлением полимерной пены, алюминия и карбонового состава, что делает снаряд более легким. Поверхность для скольжения выполняется из экструдированного или спеченного полиэтиленового материала, причем в последнем случае изделие имеет пористую структуру и лучше впитывает смазку. Управление во многом зависит от уровня прогиба, на который обязательно обращают внимание при выборе: рокан (rocker) - для обучения, а классический (camber) – для опытных райдеров.

Что касается стиля езды, то для Big-Air и Jibbing подойдет rocker, а для спокойной езды – flat (нулевой прогиб). Для удачного совершения резких поворотов на сноуборде имеются специальные канты, которые могут быть прямыми и волнистыми. Крепления бывают с откидным хайбэком (Rear-entry), которые легко и просто застегивать, Step-in для жестких ботинок, а также EST с возможностью регулировки положения крепежных элементов.

Основные виды сноубордов

Для фрирайда (Freeride). Такая доска для сноуборда подходит для скольжения по глубокому снегу, а также на самых разных склонах, в том числе и неподготовленных. По этой причине такие модели чаще всего выбирают опытные райдеры, желающие насладиться не только скоростью, но и выполнением несложных трюков. Обычно носовая часть в таких изделиях шире хвостовой, что облегчает управление. Для фристайла (Freestyle, Park & Pipe). Такие снаряды несколько короче по длине, легче и мягче, благодаря чему открывают более широкие возможности в плане маневрирования. Одинаковая геометрия twin-tip позволяет легко научиться управлять практически каждому.

Собираясь освоить сноубординг, следует заблаговременно приобрести не только доску, но и соответствующее снаряжение в виде маски, шлема, ботинок и одежды. Перейдя по ссылке https://www.traektoria.ru/ можно найти широчайший ассортимент не только досок для сноуборда, но также всей сопутствующей экипировки и снаряжения. Опытные консультанты помогут выбрать наиболее подходящие товары, снабдив покупателя всем необходимым. Важно помнить, что одежда для сноуборда играет первостепенную роль, обеспечивая защиту и безопасность человека как от холода, так и от падений.

Характеристики досок для новичков:

Минимальная жесткость

Обратный прогиб профиля

Приподнятые или скругленные канты

По ширине изделия делятся на узкие (narrow), стандартные (regular), средние (mid-wide) и широкие (wide). Выбор делают исходя из размера ноги, что позволяет найти модель, на которой человек будет чувствовать себя максимально устойчиво.

Особенности выбора по росту и весу

Чтобы сделать правильный выбор сноуборда важно обязательно учесть собственный вес и рост, поскольку эти параметры чрезвычайно важны. Здесь многое зависит от того, какой тип доски желает приобрести человек:

1. Карвинговый сноуборд (универсальная модель). Такая доска должна быть на 15 см меньше роста человек, поэтому перед покупкой следует обязательно заглянуть в характеристики и проверить данный параметр.

2. Для акробатического фристайла. Длина деки – на 8-10 см короче роста человека, благодаря чему появляется возможность выполнять сложные трюки.

3. Для фрирайда. Выбирают доску, которая на 10 см ниже роста райдера, что облегчает управление при движении со склона

Если говорить о прочности, то самыми стойкими к износу изделиями являются модификации типа Sandwich (сэндвич), которые имеют несколько слоев, спрессованных под высоким давлением. Более дешевые, но и менее прочные - модели Cap, которые в то же время несложно ремонтировать при поломке.

Выводы

Как можно увидеть, современные сноуборды имеют сегодня массу модификаций, поэтому при выборе подходящего варианта обращают внимание на самые разные моменты. Приобретать доски следует у проверенных производителей, которые имеют хорошую репутацию во всем мире.

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