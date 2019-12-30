Премиум-мебель из Италии

Итальянцы очень чтут традиции, что и отражается в мебели их производства. Элитная итальянская мебель представлена на сайте http://mobilicasa.ru/catalog/premium. Она отличается высокой комфортабельностью, функциональностью и чувством стиля. Невероятный дизайн, который продуман до каждой мелочи, удивит вас не меньше. Итальянские мастера умеют удивлять. Много людей по всему миру, кто любит эстетику и качество, оценили все достоинства премиум-мебели из Италии.

Салон мебели Mobilicasa сотрудничает с отличными фабриками, которые делают современные и неповторимые вещи. На всех презентациях и международных выставках эта мебель производит фурор. Каталог мебели достаточно широкий, что позволяет обустроить весь дом: прихожую, спальную, детскую, кухню, гостиную, кабинет.

Каждый предмет итальянской мебели – это шедевр, который создается вручную. Качество достигается благодаря применению высоких технологий и только современного оборудования. Талантливые дизайнеры постоянно придумывают что-то новое и эксклюзивное, чтобы удивить даже самого требовательного покупателя. Такая мебель прослужит вам не один год, потому что выполнена из прочных и качественных материалов.

При создании используется экологическое сырье – дерево пород первого сорта. Этот материал безопасный и экологически чистый, что допускает его использование в детских комнатах. Из натуральной древесины получаются поистине шедевры. Она легко поддается резьбе и другим изменениям. При этом очень прочная и долговечная. Известны случаи, когда такую мебель передавали от поколения к поколению. Ухода такие изделия практически не требуют. Достаточно протирать их от пыли и по мере необходимости натирать.

Для декоративной отделки используется натуральная кожа и мех. Все работы по отделке происходят вручную. Идеально подобранная цветовая гамма, изысканный стиль всегда отличали итальянскую мебель от другой. Мастера воссоздают орнаменты прибегая к многовековым традициям предков, от чего работа становится еще ценнее.

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