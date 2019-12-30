Виды автоматических ворот, которые можно сделать своими руками

Каждый человек, который живет в частном доме, наверняка хоть раз задумывался об автоматических воротах. Кто-то считает, что это вовсе не обязательно, а кто-то просто мечтал об этом всю жизнь, но стоимость заказа такой услуги все время останавливала. Довольно просто создать автоматические ворота своими руками.

Перед тем как закупать все необходимое для работы, нужно определиться с типом ворот. Это нужно как минимум для того, чтобы понимать какие в принципе виды существуют и какие подходят именно под ваш случай.

Распашные. Данный вид конструкций используется довольно часто и больше остальных популярен. Состоят распашные ворота из двух створок, которые прикрепляют на столбы по бокам при помощи петель. Такая конструкция считается самой надежной. Но у нее, как и у других есть незначительный недостаток, который хорошо ощущается на небольших территориях. Такая конструкция требует дополнительного места для открытия и закрытия конструкции. Это место можно выделить изнутри или снаружи. Неважно где оно будет выделено, главное, чтобы оно имелось.

Откатные. Такая конструкция считается наиболее удобной в использовании. Если сравнивать с распашными воротами, то откатные не нуждаются в наличии большого пространства. Располагается конструкция практически вплотную к забору, поэтому и места не занимает. Такие ворота используют повсеместно: в частных владениях, в производственных.

Гаражные. Автоматические ворота для гаража самостоятельно установить достаточно сложно. Поэтому в этом случае придется прибегнуть к помощи специалистов, чтобы избежать неправильной установки. Чаще всего используют секционные ворота. Они практичные и надежные.

Автоматические ворота – это не просто удобство для вас, но и определенная безопасность. Такие ворота надежно защитят от взлома и гарантируют безопасность вашего автомобиля и содержимого в гараже. Такое устройство незаменимо для тех людей, которые имеют ограниченные физические возможности. При помощи нажатия одной кнопки проблемы будет решена. Посмотреть фотографии разных видов предлагает источник.

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