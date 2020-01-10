Острова Сент-Китс и Невис: отдых, шопинг и перспективы

Сент-Китс называют «матерью вест-индийских колоний»: остров был обнаружен еще Колумбом и стал первым оплотом европейцев в неизведанных водах; второе название острова – Сент-Кристофер. А как напевно звучит старое имя Невиса, данное еще индейскими аборигенами: Уали, «место чудесных приливов и отливов». Но современный вариант еще необычней, это сокращение от испанской фразы «Дева Мария Снежная». В тропиках! Но вот такая фантазия была у первооткрывателей…

Туристическое Эльдорадо

Тропические острова Сент-Китс и Невис глазами туристов – это контрасты. Круизный порт Бастер наполнен суетой, гулом голосов, мельтешением лиц. В тишине Ботанического сада поют птицы, вьются тенистые дорожки. Сурово и дерзко смотрит в морскую даль старинный форт, легендарный «Гибралтар Вест-Индии»; какие фотосессии получаются на фоне его каменных стен! Умиротворением веет от затянутых плющом стен часовен в бывших плантаторских поместьях. И над всем «нижним миром» возносятся видные из любой точки вулканы, породившие острова: Невис на Невисе, Льямуига на Сент-Китсе.

Что делать на островах? Что душе угодно. Загорать на пляже, плавать с подводной маской, нырять с аквалангом, подниматься к озерам в жерлах бывших вулканов. Можно приезжать сюда с детьми: ребятишкам пойдет на пользу морской климат, понравятся необычные уроки музыки в национальной школе «Шерзандо», восхитит возможность научиться яхтингу в Sailing School at Reggae Beach.

Кухня островов Сент-Китс и Невис

Коренное население островов было почти полностью уничтожено в ходе колонизации, поэтому давних кулинарных традиций здесь нет; тем не менее, кухня радует очень вкусными блюдами. В основном это тушеное мясо – голуби, молодая козлятина – с папайей, манго, плодами хлебного дерева, злаками. Плюс морепродукты, традиционные для всех островных стран.

О сладком надо сказать отдельно. Местный мед отличается особенным запахом и вкусом: островные пчелки собирают нектар с манговых и финиковых деревьев. Еще обязательно надо попробовать пудинг, пропитанный ромом: не каким-нибудь, а настоящим карибским.

Шопинг, шопинг!

Тематика сувениров определяется географией и историей. Одни из самых «ходовых» туристических товаров – кружки, кепки, футболки с изображениями «Веселого Роджера» и прочей пиратской атрибутики. А также причудливые раковины, веточки кораллов и прочие дары моря.

Батик! Ни одна истинная женщина не уедет с Сент-Китса без визита на Carribelle Batik. Хлопок с яркой росписью представлен во всех видах: декоративные отрезы, одежда, картины. Материальные кусочки тропического праздника…

«Мужская радость» на пиратских островах – конечно, ром. Густой, ароматный, со всевозможными вкусами, отличный подарок себе и друзьям. Стоп, а пропустят ли спиртное через границу? Чтобы обойтись без неприятных неожиданностей, покупайте напиток в duty free shop.

Что еще можно привезти с островов Сент-Китс и Невис? Многое, например… паспорт гражданина Федерации Сент-Китс и Невис. Для этого достаточно вложиться в экономику страны: сделать безвозвратный взнос, инвестировать средства в строительство недвижимости или купить личное жилье. Впрочем, для оформления гражданства даже не надо приезжать в Федерацию, зато потом можно отдыхать всей семьей в любое время и сколько угодно долго. Завидная перспектива!

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