Особенности проведения вип-переезда

Особенности проведения вип (элитного) переезда

Вип переезд (элитный переезд) состоит из ряда высококачественных услуг, которые выполняют профессионалы. Обычно для такого типа переезда характерно прибытие к необходимому месту оценщика, полная организация процесса переезда, правильное отключение и подключение технических приборов, разборка и сборка элитной мебели, роскошных и антикварных изделий, а также уборка помещений. Вип переезд также включает расстановку мебели без содействия собственника.

Элитный переезд (VIP переезд) - услуга своим названием подводит к тому, что она может предоставляться только избранным. Но важно отметить, что к элитному переезду можно причислить также переезд стандартной трёхкомнатной квартиры. Разница между элитным переездом и обычным переездом состоит в том, что все требования заказчика будут соблюдены: полная упаковка и разборка мебели, предоставление специального транспортного средства для антикварных вещей, картины в новой квартире будут развешены в соответствии с пожеланиями клиента.

Есть и другая опция вип переезда - осуществление его без присутствия владельца, "под ключ". По нашему мнению, сэкономить на услугах профессионального перевозчика именно в данном виде переезда не получится. При попытке самостоятельной перевозки ценных и дорогостоящих вещей, не имея специальных знаний и навыков, можно легко повредить изделия, стоимость каждого из которых значительно превышает стоимость услуг настоящих профессионалов.

Этапы организации элитного переезда

В процессе вип переезда требуется очень аккуратное обращение к транспортируемым изделиям, так как их стоимость слишком высока. Здесь важно не просто доставить ценную мебель, хрустальные изделия и произведения искусства без нанесения ущерба, но и ничего не испортить, находясь уже на новом месте. Обычно организаторы элитного переезда имеют богатый опыт предоставления таких услуг и они владеют определёнными знаниями техник упаковки и перевозки уязвимых дорогих изделий. Стоит отметить, что организацию вип переезда, где высокую ценность представляет каждая перевозимая вещь, можно доверять только профессионалам, таким как мувинговая компания "Переезд Идеал", www.pereezd-ideal.ru/vip-pereezd, надёжно зарекомендовавшией себя в области предоставления таких услуг.

Из чего состоит подготовительная стадия vip переезда

Оценка объекта и создание подробной калькуляции. Выявление опасных участков для технологического процесса: коридор, паркет, лифт, ступеньки из мрамора. Подбор специальных упаковочных и защитных материалов для дорогих изделий и мебели. Детальное планирование выполняемых работ. Разборка мебели. Сам процесс переезда.

В процессе упаковки ценных изделий упаковочные коробки обязательно нужно закрыть и хорошо зафиксировать при помощи широкого профессионального скотча, проклеив их каждый уголок. Благодаря этому повышается устойчивость к влаге.

Наиболее хрупкие и уязвимые изделия (например хрустальные) следует упаковывать отдельно. На них накладывают материал, смягчающий различные воздействия извне. Запрещается складывать их в самый низ коробки, а сверху помещать другие предметы. На коробках с хрупкими изделиями важно сделать маркировку! Существует перечень правил, каким образом нужно располагать изделия в коробке и как правильно конструировать крепкие перегородки внутри.

До момента перевозки работник мувинговой компании озвучивает владельцу, какие повреждения имеются у транспортируемых изделий. Это делается во избежание возникновения скандалов и возмущений после распаковки имущества по факту доставки к месту дислокации.

Основные различия вип переезда от обычного:

Координацией всего процесса занимаются менеджер проекта и технический контролёр.

В эксплуатацию поступают самые надёжные и крепкие материалы с целью достижения максимальной защиты мебели.

Задействованы высококлассные специалисты по сборке и разборке мебели третьего разряда, а также упаковщики третьего разряда, так как именно данному этапу нужно уделить максимум внимания.

Технический контролёр внимательно следит за каждым этапом выполнения работ на проекте.

Транспортное средство до отправки к необходимому месту тщательно вымывается и хорошо подготавливается.

Каждый промежуточный этап элитного переезда подвергается жёсткому контролю и чёткому соблюдению указанных сроков. Если есть надобность - происходят корректировки.

Если нужно - то специалисты мувинговой компании используют особые техники упаковки дорогостоящих и хрупких изделий.

Особенности организации транспортировки антикварных изделий

Есть множество элементов, представляющих собой очень высокую моральную и материальную составляющую. По этой причине им нужна специализированная упаковка. Для примера, чтобы безопасно перевезти хрустальные люстры, создаются специальные коробки из дерева. Люстру нужно перевозить вертикально, засыпав предварительно особым веществом, удерживающим её в неподвижном фиксированном состоянии. Для других изделий можно использовать деревянную стружку, различные виды присыпок, амортизационные наполнители, а также специально изготовленные картонные или деревянные короба. Немного реже используются обычные упаковочные материалы (пузырчатая плёнка, стрейч-плёнка, скотч).

Теперь стало понятно, что организация и выполнение вип переезда - очень тонкий и деликатный процесс, который под силу только профессионалам своего дела.

Мы надеемся, что в данной статье мы смогли максимально осветить все нюансы элитного переезда, а также показать, в чём состоит принципиальная разница между элитным и обычным переездом и вам стало понятно, стоит ли обращаться к профессионалам в таком деликатном деле.

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