Туристические сим-карты

Туристические сим карты позволяют комфортно путешествовать по различным странам.

Вряд ли кто-либо станет спорить с тем, что связь по телефону с близкими людьми во время путешествий за границей – важный фактор спокойствия. Но, к сожалению, использовать услуги международного роуминга от отечественных операторов очень затратно. Чтобы сэкономить на расходах рекомендуется приобрести специальную туристическую сим карту. К примеру, Евророуминг в Нижнем Новгороде, подробнее на https://euroroaming.ru/turisticheskie-sim-karty-v-nizhnem-novgorode/, можно подобрать в соответствии с собственными требованиями.

Сегодня многие операторы предоставляют выгодные услуги для тех, кто выезжает за пределы своей страны. Они отличаются более низкими тарифными планами на звонки и относительно дешевым интернетом. При этом иногда отсутствует абонентская плата, что позволяет платить только за минуты разговора и смс.

Востребованными являются туристические сим карты GlobalSim, домашней сетью которых является Эстония. Оптимально пользоваться ими в любой из европейских стран. Это связано с тем, что покрытие охватывает всю территорию Европы. При этом гарантируется высокое качество связи независимо от места нахождения. Стартовый пакет объемом 1 МБ можно приобрести за 1 цент. Оптимальную выгоду можно получить при длительном путешествии, приобретая 2 сим карты: одна находится у путешественника, а другая у близких людей, с которыми планируется связываться.

Распространенными среди любителей путешествовать по Европе являются сим карты Orange с тарифом Mundo. В этом случае предлагается пакет недорогого мобильного интернета на один месяц. Стоимость 100 Мб составляет 50 центов. Такого трафика вполне достаточно для экономного времяпровождения в социальных сетях и использования поисковых сервисов.

Недорогие и качественные услуги предоставляет международного роуминга предоставляет итальянский оператор Vodafone. По статистике он востребован не только в Европе, но и в США. Также существует множество других операторов с выгодными тарифами. Подобрать их помогут специалисты специализированных компаний. При выборе нужно ориентироваться на средний трафик в повседневной жизни и длительность путешествия.

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