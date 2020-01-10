Как выбрать дренажный насос?

Когда идут затяжные дожди или оборвался трубопровод, вода приносит немало хлопот. Она может попасть в подвальные помещения, затопить все, что находится ниже уровня земли. В том числе вода разрушает таким образом фундамент. Эту и другие проблемы решают дренажные насосы. Они откачивают жидкость и не дают тем самым проникнуть ей в нежелательные места.

Это универсальное устройство, которое может в случае аварии откачать воду или же осушить водоем. Также ее применяют для полива огорода или создают при помощи такого насоса небольшие водопады и фонтаны. Если вы планируете применять дренажный насос в одном из случаев, то сначала нужно определиться с самой сложной задачей на вашем участке, а после отправляться в магазин за нужной моделью.

Есть и другие параметры на которые нужно обратить внимание перед покупкой.

Нужно определиться с какой глубины вам придется откачивать воду. Существуют два вида: погружной и поверхностный. Оба откачают без проблем воду, но есть исключение для поверхностного. Он не справится с поставленной задачей если глубина больше пяти метров. Технический уход таким устройствам не нужен. Причем работа его практически бесшумная, так как работает он в воде.

Дальше нужно определиться с размером частиц грязи. Здесь есть три типа устройств: для слабозагрязненной воды, которые справляются с частицами до 5 миллиметров; насосы, которые справляются с частицами до 30 миллиметров; устройства, которые легко справляются с крупным мусором до 50 миллиметров в диаметре. В первом случае насос подойдет для перекачивания воды с одного резервуара в другой. Второе устройство способно откачать затопленные подвалы, а третье перекачивает сточные воды и т.п.

Всегда ориентируйтесь на более сложную задачу и производительность. Если вам нужно быстро что-то откачать, то выбирайте модели с большой производительностью. Если таких задач нет, то подойдет вариант более бюджетный.

Высота подъема воды или напор нужно просчитывать. Это довольно сложная задача, но очень важная. Например, если затопило подвал, то воду помимо того, что нужно откачать еще нужно и поднять на поверхность, провести по горизонтальной плоскости и возможно даже перекинуть через забор. Все это нужно учитывать при выборе насоса.

Самое главное помните о том, что даже самый качественный дренажный насос может выйти из строя работая без воды пару минут.

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