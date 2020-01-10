Как выбрать дренажный насос?

Когда идут затяжные дожди или оборвался трубопровод, вода приносит немало хлопот. Она может попасть в подвальные помещения, затопить все, что находится ниже уровня земли. В том числе вода разрушает таким образом фундамент. Эту и другие проблемы решают дренажные насосы. Они откачивают жидкость и не дают тем самым проникнуть ей в нежелательные места.
Это универсальное устройство, которое может в случае аварии откачать воду или же осушить водоем. Также ее применяют для полива огорода или создают при помощи такого насоса небольшие водопады и фонтаны. Если вы планируете применять дренажный насос в одном из случаев, то сначала нужно определиться с самой сложной задачей на вашем участке, а после отправляться в магазин за нужной моделью.
Есть и другие параметры на которые нужно обратить внимание перед покупкой.
- Нужно определиться с какой глубины вам придется откачивать воду. Существуют два вида: погружной и поверхностный. Оба откачают без проблем воду, но есть исключение для поверхностного. Он не справится с поставленной задачей если глубина больше пяти метров. Технический уход таким устройствам не нужен. Причем работа его практически бесшумная, так как работает он в воде.
- Дальше нужно определиться с размером частиц грязи. Здесь есть три типа устройств: для слабозагрязненной воды, которые справляются с частицами до 5 миллиметров; насосы, которые справляются с частицами до 30 миллиметров; устройства, которые легко справляются с крупным мусором до 50 миллиметров в диаметре. В первом случае насос подойдет для перекачивания воды с одного резервуара в другой. Второе устройство способно откачать затопленные подвалы, а третье перекачивает сточные воды и т.п.
- Всегда ориентируйтесь на более сложную задачу и производительность. Если вам нужно быстро что-то откачать, то выбирайте модели с большой производительностью. Если таких задач нет, то подойдет вариант более бюджетный.
- Высота подъема воды или напор нужно просчитывать. Это довольно сложная задача, но очень важная. Например, если затопило подвал, то воду помимо того, что нужно откачать еще нужно и поднять на поверхность, провести по горизонтальной плоскости и возможно даже перекинуть через забор. Все это нужно учитывать при выборе насоса.
Самое главное помните о том, что даже самый качественный дренажный насос может выйти из строя работая без воды пару минут.
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