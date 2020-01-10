Как выбрать парфюм для дома?

Приходя домой каждый должен чувствовать расслабление и отдыхать от повседневной работы. Немногие знают, но именно аромат может задать настроение, успокоить или наоборот возбудить. Предпочтения у всех разные и то, что нравится одному человеку может не понравиться другому. Поэтому, чтобы правильно выбрать парфюм для дома нужно в первую очередь опираться на свои личные предпочтения. Но кроме этого существуют и другие нюансы:

Если вы проживаете не одни, то нужно думать и о других членах семьи. Аромат должен быть ненавязчивым и едва уловимым, чтобы не надоедать. Аромат одной свечи способен пробудить воспоминания и вернуть на несколько лет назад, как это происходит с фотографиями. Подумайте над тем какой аромат приводит вас в покой и дарит минуты счастья.

Бывает такое, что приходишь в первый магазин, нюхаешь один аромат и понимаешь, что это именно то что нужно. Это идеальное развитие событий. Иногда нужно довериться первому чувству, чтобы сделать правильный выбор.

Заранее определитесь с группой ароматов. Это может быть цветочная или морская. Начинайте знакомство с парфюмом с тех групп, которые вы подобрали заранее. Нетренированный нос воспримет только первый 3 или 4 аромата, потом ощущения будут искажаться. Главное выбор делать осознано, чтобы впоследствии не получилось так, что парфюм вызывает головную боль и не нравится домашним.

Для спальни нужен особенный аромат. Во всем доме специалисты рекомендуют ставить один и тот же запах, но исключение составляет спальная комната. Здесь запах нужно подбирать исходя из намерений. Для страсти оптимально подходит жасмин, а для того, чтобы хорошо выспаться - лаванда.

Ароматы ментола или цитруса стимулируют активность, что для дома не очень приятно. Такие больше подойдут для спортивного зала или офиса. Вы сразу же ощутите, прилив бодрости и сил. Запахи выбирайте без синтетических добавок они могут напомнить бытовую химию.

Если отправляетесь в дальнюю дорогу, то возьмите любимый аромат с собой и тогда ваш дом будет там, где вы. Он напомнит о близких и родных людях, подарит ощущение спокойствия.

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