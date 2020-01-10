7 фактов в пользу заказа дизайн-проекта

После покупки жилья всегда возникают вопросы с оформлением. Стилей так много и определиться с чем-то конкретным бывает не всегда просто. Дизайн-проект от компании zarizahome может решить этот вопрос. Но тут люди разделяются на два лагеря. Одни считают, что это необходимость, а другие наотрез отказываются от этого, не понимая зачем он нужен.

Дизайн-проект – это всегда новые идеи и поиск чего-то индивидуального. В процессе создания проекта появляются новые возможности и варианты обстановки о которых вы даже и не подозревали. Современные дизайны или несменная классика может играть по-разному.

Интерьер должен быть удобным, комфортным, чтобы вы, приходя домой, расслаблялись и отдыхали от трудовых будней. Мелочи задают настроение, которые гармонично расставить поможет проект вашего жилища. Именно так вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность исходя из ваших привычек и определенных потребностей.

Дизайн-проект подразумевает четкий намеченный план действий. А это значит, что вы сэкономите свое время и деньги. Вы не будете бегать хаотично по мебельному магазину и подбирать диван. У вас уже будет размер, форма, цвет и вы будете искать конкретную модель. Это убережет от незапланированных растрат. Чертежи и ведомости помогут заранее просчитать необходимое количество плитки, обоев, краски и других материалов.

Практически все дизайн-студии делают проекты и одновременно выполняют ремонтные работы, что в значительной степени облегчает вам процесс контролирования. Вы получите именно то, что видели на картинке. До начала всех строительных работ вам предоставляют визуализацию вашего будущего жилья.

Работая с одной дизайнерской студией, вы имеете гарантии на все виды работ. С вами заключается один договор и в случае выявления дефектов вы сможете оспаривать их только с одной компанией.

Все делается поэтапно и строго по намеченному плану действий.

Вы можете быть уверены в том, что каждый новый дизайн уникальный и неповторимый. Студии всегда учитывают пожелания клиента и дорожат своей репутацией.

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