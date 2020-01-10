Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" 16−20 января

Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" (технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) 16−20 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Отметим, что 16 января с 15:00 до 16:00 прием для предпринимателей в центре "Мой бизнес" проведет заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов .
В это же время на вопросы предпринимателей ответит руководитель технопарка "Анкудиновка", региональный представитель Фонда Сколково и Фонда содействия инновациям Тимур Радаев.
Также 15 января с 15:00 до 16:00 консультацию проведет руководитель Центра развития экспорта Нижегородской области Сергей Звонков.
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График приема в центре "Мой бизнес"
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Название организации
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13.01.2020
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14.01.2020
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15.01.2020
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16.01.2020
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17.01.2020
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Краснов Д.Г. - зам.Губернатора
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15:00-16:00
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Радаев Т.В.
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15:00-16:00
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Звонков С.В.
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15:00-16:00
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Центр кластерного развития
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с 13:00 до 18:00
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Центр инноваций социальной сферы
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с 10:00 до 18:00
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с 9:00 до 17:00
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Центр развития экспорта НО
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с 9:00 до 18:00
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Нижегородский бизнес-инкубатор
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с 9:00 до 12:00
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Фонд содействия инновациям
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с 12:00 до 18:00
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Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции
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с 9:00 до 13:00
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Корпорация развития Нижегородской области
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с 14:00 до 17:00
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НРОО "ОПОРА РОССИИ"
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с 11:00 до 13:00
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Роспотребнадзор
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с 9:00 до 12:00
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Налоговая инспекция
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с 9:00 до 13:00
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ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса"
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с 14:00 до 18:00
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ГБУ НО "Кадастровая оценка"
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с 14:00 до 18:00
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Союз "Торгово-промышленная палата НО"
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с 9:00 до 13:00
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей
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с 9:00 до 13:00
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Гл.управление МЧС России по НО
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с 9:00 до 12:00
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Фонд социального страхования
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с 14:00 до 18:00
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Патентный поверенный
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с 9:00 до 12:00
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Консультант министерства строительства
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с 14:00 до 17:00
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Управление Росреестра по Нижегородской области
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с 9:00 до 12:00
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Консультант по закупкам на электронных торговых площадках
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с 14:00 до 18:00
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с 14:00 до 18:00
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с 14:00 до 17:00
Напомним, центр и окна "Мой бизнес" открылись в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, в регионе открылась горячая линия "Мой бизнес" 8−800−301−29−94.
Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.
По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".
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