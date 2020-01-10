Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" 16−20 января Бизнес

Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" (технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) 16−20 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что 16 января с 15:00 до 16:00 прием для предпринимателей в центре "Мой бизнес" проведет заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов .

В это же время на вопросы предпринимателей ответит руководитель технопарка "Анкудиновка", региональный представитель Фонда Сколково и Фонда содействия инновациям Тимур Радаев.

Также 15 января с 15:00 до 16:00 консультацию проведет руководитель Центра развития экспорта Нижегородской области Сергей Звонков.

График приема в центре "Мой бизнес" Название организации 13.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 Краснов Д.Г. - зам.Губернатора 15:00-16:00 Радаев Т.В. 15:00-16:00 Звонков С.В. 15:00-16:00 Центр кластерного развития с 13:00 до 18:00 Центр инноваций социальной сферы с 10:00 до 18:00 с 9:00 до 17:00 Центр развития экспорта НО с 9:00 до 18:00 Нижегородский бизнес-инкубатор с 9:00 до 12:00 Фонд содействия инновациям с 12:00 до 18:00 Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции с 9:00 до 13:00 Корпорация развития Нижегородской области с 14:00 до 17:00 НРОО "ОПОРА РОССИИ" с 11:00 до 13:00 Роспотребнадзор с 9:00 до 12:00 Налоговая инспекция с 9:00 до 13:00 ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" с 14:00 до 18:00 ГБУ НО "Кадастровая оценка" с 14:00 до 18:00 Союз "Торгово-промышленная палата НО" с 9:00 до 13:00 Уполномоченный по защите прав предпринимателей с 9:00 до 13:00 Гл.управление МЧС России по НО с 9:00 до 12:00 Фонд социального страхования с 14:00 до 18:00 Патентный поверенный с 9:00 до 12:00 Консультант министерства строительства с 14:00 до 17:00 Управление Росреестра по Нижегородской области с 9:00 до 12:00 Консультант по закупкам на электронных торговых площадках с 14:00 до 18:00 с 14:00 до 18:00 с 14:00 до 17:00

Напомним, центр и окна "Мой бизнес" открылись в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, в регионе открылась горячая линия "Мой бизнес" 8−800−301−29−94.

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".