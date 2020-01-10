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Бизнес

Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" 16−20 января

11 января 2020 11:30  [36] Бизнес

Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" (технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) 16−20 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что 16 января с 15:00 до 16:00 прием для предпринимателей в центре "Мой бизнес" проведет заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов .

В это же время на вопросы предпринимателей ответит руководитель технопарка "Анкудиновка", региональный представитель Фонда Сколково и Фонда содействия инновациям Тимур Радаев.

Также 15 января с 15:00 до 16:00 консультацию проведет руководитель Центра развития экспорта Нижегородской области Сергей Звонков.

График приема в центре "Мой бизнес"

Название организации

13.01.2020

14.01.2020

15.01.2020

16.01.2020

17.01.2020

Краснов Д.Г. - зам.Губернатора

 

 

 

15:00-16:00

 

Радаев Т.В.

 

 

 

15:00-16:00

 

Звонков С.В.

 

 

15:00-16:00

 

 

Центр кластерного развития

 

 

с 13:00 до 18:00

 

 

Центр инноваций социальной сферы

с 10:00 до 18:00

  

 

 

с 9:00 до 17:00

Центр развития экспорта НО

 

с 9:00 до 18:00

 

 

 

Нижегородский бизнес-инкубатор

 

 

 

с 9:00 до 12:00

 

Фонд содействия инновациям

 

 

 

 с 12:00 до 18:00

 

Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции

 

 

с 9:00 до 13:00

 

 

Корпорация развития Нижегородской области

 

 

 

  

с 14:00 до 17:00

НРОО "ОПОРА РОССИИ"

 

 

 

с 11:00 до 13:00

 

Роспотребнадзор

 

 

 

 

с 9:00 до 12:00

Налоговая инспекция

 

 

с 9:00 до 13:00

  

 

ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса"

  

с 14:00 до 18:00

 

 

 

ГБУ НО "Кадастровая оценка"

с 14:00 до 18:00

 

 

 

 

Союз "Торгово-промышленная палата НО"

 

 

с 9:00 до 13:00

 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

с 9:00 до 13:00

 

 

 

 

Гл.управление МЧС России по НО

 

 

с 9:00 до 12:00

 

 

Фонд социального страхования

 

 

с 14:00 до 18:00

 

 

Патентный поверенный

с 9:00 до 12:00

 

 

 

 

Консультант министерства строительства

 

 

с 14:00 до 17:00

 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области

 

 

 

 

с 9:00 до 12:00

Консультант  по закупкам на электронных торговых площадках

с 14:00 до 18:00

 

с 14:00 до 18:00

 

с 14:00 до 17:00

Напомним, центр и окна "Мой бизнес" открылись в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, в регионе открылась горячая линия "Мой бизнес" 8−800−301−29−94.

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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