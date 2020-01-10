Водитель погиб, пассажир в реанимации – страшное ДТП произошло на ул.Светлоярской в Нижнем Новгороде Происшествия

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ДТП произошло у дома №21 по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде 11 января 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Автомобиль Lada столкнулся с автомобилем ГАЗель, двигавшимся в попутном с ним направлении. После этого он врезался в столб.

В результате аварии погиб 27-летний водитель Lada, его пассажир находится в реанимации.