Гранты "Агростартап" до 6 млн рублей получат нижегородцы на фермерство Общество

Жители Нижегородской области смогут получить гранты до 6 млн рублей на открытие и развитие фермерских хозяйств в 2020 году в рамках нацпроекта "Малое и средние предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Гранты "Агростартап", которые предоставляются в рамках нацпроекта, стали новой формой господдержки предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Они помогут сделать первые шаги тем, кто только собирается организовать фермерское хозяйство или расширить границы подворья. Не секрет, что именно на старте предпринимателю труднее всего найти деньги на открытие бизнеса. Эту задачу поможет решить "Агростартап", - отметил Глеб Никитин.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, гранты будут предоставляться на условии софинансирования. Фермер должен определиться, сколько ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этой суммы (без учета НДС и транспортных расходов) предоставит государство и не менее 10% придется вложить самому.

Средства выделяются на конкурсной основе. Организатором конкурсного отбора является министерство сельского хозяйства Нижегородской области.

Прием заявок от нижегородцев планируется начать в апреле 2020 года.

Претенденту на грант нужно будет представить в минсельхоз заявку и бизнес-план (проект создания и развития) своего хозяйства. Оцениваться они будут по специальной шкале, составленной в соответствии с приоритетами региона.

Претендовать на гранты "Агростартап" могут нижегородцы, которые постоянно проживают в сельской местности и намерены заниматься или уже занимаются аграрным бизнесом.

С более подробной информацией об условиях участия в конкурсном отборе на предоставление грантов "Агростартап" можно будет познакомиться на сайте регионального минсельхоза.

Напомним, в 2019 году в регионе создано 195 новых фермерских хозяйств в результате реализации национального проекта "Малое и средние предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".