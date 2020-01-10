Вещание цифрового ТВ прервется в январе в нескольких районах Нижегородской области Общество

Кратковременные отключения трансляции цифрового ТВ в нескольких нижегородских муниципалитетах возможны в январе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 13 января на радиотелевизионной станции "Голошубиха" (Кстовский район),14 января на РТС "Алеево" (г.о.г. Чкаловск), 16 января на РТС "Вилеж" (г.о. Сокольский), 17 января на РТС "Летняя база" (г.о. Сокольский) и 20 января на РТС "Мулино" (Володарский район) ожидаются перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ). В указанные даты сигнал ЦЭТВ будет недоступен с 13:00 до 16:00 (МСК).

Отключения вещания связаны с проведением работ по повышению надежности электроснабжения. Дата и время остановок согласованы с вещателями.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 220-20 02.