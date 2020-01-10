Диваны – еврокнижка

Диваны-еврокнижка отличаются компактностью и удобством в эксплуатации.

Диван-еврокнижка - универсальная мягкая мебель, оптимально подходящая для ежедневного использования. Мебель оснащается одноименным механизмом трансформации и состоит из каркаса, выдвижного сиденья и задней спинки. Модели могут иметь подлокотниками и дополнительно комплектоваться подушками.

Диван еврокнижка СПБ в собранном виде имеет вид классического дивана, а при раскладывании превращается в полноценную кровать, на которой комфортно размещаются два человека.

Сегодня в СПБ можно купить диван недорого. Но даже дешевые модели, для изготовления которых использовались бюджетные материалы отличаются повышенной комфортностью.

Разновидности

Диваны-еврокнижки отличаются простотой в эксплуатации и хорошими эргономическими качествами. Классифицируются модели по конструктивным особенностям. Они бывают:

Прямыми. Это наиболее простые и компактные модели. Как правило, поставляются с подушками. Данный вид мебели оптимально подходит для использования в небольших по площади помещениях.

Угловыми. Такая мебель более массивная. Ее предпочитают устанавливать в гостиных. При необходимости модели используются в качестве полноценного спального места.

П-образными. Данные модели используются, обычно в гостиных, в зонах отдыха. В разложенном виде можно получить комфортное 2-спальное место.

В небольших помещениях удобно использовать модели без подлокотников. Это позволяет не загромождать пространство. Кроме того, такая мебель хорошо смотрится в минималистических интерьерах. Удобно спать на таких диванах людям высокого роста. Повышенным удобством отличается мягкая мебель, в которой предусмотрены выдвижные ящики для белья. Они, как правило, оснащаются колесиками и отличаются хорошей вместимостью.

В диванах-еврокнижках могут использоваться пружинные и беспружинные основания. В первом случае модели отличаются хорошими ортопедическими свойствами и могут использоваться в качестве постоянного спального места, что актуально для малогабаритных квартир. Во втором случае мебель более подходит для размещения гостей при необходимости. Длительным сроком службы отличаются модели, в которых под обивкой устанавливается пенополиуретан или латекс. Кроме того, повышенной прочностью отличаются диваны, в которых для каркаса используется металл. Они могут выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени.

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