Образование в Чехии

Образование, полученное в одном из чешских ВУЗов, предоставляет широкие возможности для карьерного роста.

Сегодня все большим спросом пользуется образование в Чехии. И это легко объясняется тем, что в большинстве ВУЗов этой страны изучают новые технологии и проводят серьезные исследования. Программа обучения в ВУЗах Чехии соответствует европейским стандартам. Получить консультацию об образовании в Чехии можно на ресурсе GoStudy. Здесь много полезной информации, которая поможет определится с выбором учебного заведения. Об этом свидетельствуют отзывы о GoStudy.

Высокое качество образования также обеспечивается тем, что каждый студент обязательно проходит как минимум раз за время учебы полугодовую стажировку в одной из компаний Западной Европы или Америки. Также в чешские ВУЗах часто читают лекции известные профессоры из разных стран.

Получив чешский диплом имеется реальный шанс остаться жить и работать за границей. Прежде всего, для этого не требуется оформлять разрешения на работу. Обладатели диплома просто переоформляют учебную визу на рабочую. Более того имеется возможность получить ПМЖ по специальной упрощенной программе.

Поступать иностранцам в ВУЗЫ Чехии можно на любое направление. Но желать это придется на общем основании, поэтом можно усердно готовится. Обязательно необходимо иметь сертификат, подтверждающий владение чешским языком. Как правило высокая конкуренция на творческие специальности и на медицинские факультеты. Образование в Чехии полностью бюджетное, поэтому платных мест нет. Исключение составляют частные университеты.

Особенности поступления

Поступать в чешский ВУЗ можно и с российским аттестатом, но при этом нужно будет подтвердить его равноценность чешскому. Такой процесс имеет название «нострификация». Он заключается в том, что потребуется сдать несколько экзаменов по различным предметам на чешском языке. При поступлении в магистратуру нострификация диплома бакалавра не требуется. Решение о приеме конкретного студента принимается непосредственно в ВУЗе, где имеется подобная специальность.

Для поступления в выбранный вуз можно отправить документы по почте. Но для нострификации или сдачи вступительных экзаменов нужно приехать лично. Как правило, заявления подаются в феврале-апреле, а вступительные экзамены проходят летом.

Чтобы увеличить шансы на поступление заявления рекомендуется подавать в несколько вузов, в которых имеются похожие специальности. Следует понимать, что, поступив в определенный ВУЗ, появится в дальнейшем перевестись из него в более престижное учебное заведение.

После поступления незамедлительно необходимо связаться с менеджером факультета с целью задать ему интересующие вопросы. К примеру, нужно узнать о предоставлении места в общежитии. После поступления оформляется учебная виза на весь период обучения. По статистике на проживание в Чехии студентам требуется приблизительно 400$ в месяц. Это ниже, чем в других странах.

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