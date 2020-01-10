Какие медали носят олимпийские чемпионы?

Ежегодно сотни спортсменов побеждают в Олимпийских играх. Каждый из них удостаивается чести носить золотые, серебряные и бронзовые медали. Кажется, ответ лежит на поверхности и награды делают из золота, серебра и бронзы. Но не все так очевидно в этом вопросе. На разных соревнованиях награды отличаются размером, формой и составом.

Естественно, что для региональных или городских соревнований не заказывают столь дорогие награды. Обычно это медали, которые продают здесь https://www.dialcon.ru/medali-i-aksessuary. Ценные награды можно привезти с чемпионатов, олимпиад международного класса.

Медали третьего порядка и вправду изготавливаются из самой настоящей бронзы: сплава меди и олова. Такая медаль оценивается до 10 долларов. Все зависит от ее размера.

Серебряные награды состоят из серебра лишь на 90%. Остальные 10% занимает медь и другие элементы. При изготовлении используют серебро 925 пробы, но это значение может быть выше. Такая награда стоить будет уже до 500 долларов. Вот золотая медаль делается из того же серебра и его в составе те же 90%. Просто награду покрывают тонким слоем золота, как говорится для цвета. Но и стоимость ее от этого увеличивается еще на 300 долларов.

Сейчас из настоящего золота медали не изготавливают вовсе. Лишь в далеком 1904 году победителям вручали настоящие бронзовые, серебряные и золотые слитки. Последний раз, когда настоящие медали получили спортсмены, был в 1912 году на играх в Стокгольме. После этого все медали из золота лишь имели покрытие.

Перестали награждать спортсменов чистым золотом лишь по экономическим причинам. Ведь та страна, в которой проходят игры, берет на себя все расходы по организации соревнований. С каждым годом число командных видов спорта растет. Следовательно, с каждой олимпиадой комплектов наград нужно больше. Да и цениться медали стали в несколько раз дороже, чем тот материал, из которого они сделаны. Несмотря на указанную примерно стоимость наград, стоит понимать, что для спортсменов они бесценны. Они по большей части являются достижением, гордостью и общим достоянием страны.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.