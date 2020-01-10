Чем хороши автомобили марки Lexus?

Автомобили этой марки известны уже несколько десятков лет. При упоминании lexus сразу приходит на ум что-то люксовое. Владеть таким авто — значит иметь статус, свой четкий вкус. Лаконичный и одновременно простой значок только доказывал стиль. Сегодня купить автомобили марки лексус предлагает Официальный дилер Лексус Кунцево в Москве https://lexus-kuntsevo.ru/.
Компания предлагает к продаже автомобили разной модификации. Среди которых внедорожники, кроссоверы, простые седаны, купе и другие. При этом хорошо налажено техническое обслуживание этих машин. Каждая из них имеет свои особенности. Незнание которых может сказаться на исправности. Официальные дилеры предлагают приобрести авто как в базовой комплектации с завода, так и сделать индивидуальный заказ, где вам будет предложено несколько вариантом сборки.
Лексус хорошо зарекомендовал себя на российских дорогах, хотя изначально делался для американских пользователей. Водители отмечают следующие преимущества машин этого бренда:
Немногие знают, что лексус принадлежит японцам, а именно Toyota Motors. Lexus – это отличное японское качество в которое нужно вкладывать свои сбережения для личного комфорта.
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